¡Otro choque de pipa en CDMX! Un accidente que pudo terminar en otra tragedia sucedió durante la madrugada en el Circuito Interior y la Avenida 551, en la colonia San Juan de Aragón, de alcaldía Gustavo A. Madero, donde una pipa con doble remolque y capacidad para más de 60 mil litros de combustible se estrelló violentamente contra un muro de contención.

“Se escuchó un golpazazazo terrible”: el miedo se apoderó de los vecinos tras choque de Pipa

Testigos del siniestro relataron que el estruendo fue tan fuerte que las viviendas temblaron: “Se escuchó un golpazazazo hermano, terrible”, narró Cristian Díaz, uno de los vecinos de la zona. “Bajan el circuito como si fuera pista de carreras y siempre terminan estrellados aquí”, denunció Daniela Espinoza, otra vecina de San Juan de Aragón.

El impacto derribó una reja de protección, además de varias dovelas de concreto. El tanque del tractocamión se rompió, provocando un derrame de aproximadamente 500 litros de diésel, según lo reportado por el Cuerpo de Bomberos de la CDMX.

Bomberos controlan el riesgo de explosión tras choque de Pipa en Circuito Interior

Los bomberos trabajaron durante horas para contener el combustible derramado: “Aventamos una película A triple F para evitar que se generara riesgo de incendio”, explicó Víctor Hugo, comandante de bomberos.

Aunque la pipa de Pemex transportaba tanques vacíos, las autoridades confirmaron que uno de los contenedores aún tenía restos de combustible, lo que complicó las labores. El Circuito Interior permaneció cerrado por varias horas, mientras una grúa retiraba el vehículo siniestrado.

“Si venía llena, aquí quedamos”: vecinos exigen medidas de seguridad

“Imagínate todo lo que pasó en Iztapalapa, que no pueda pasar aquí… si venía llena, aquí quedamos”, señalo Daniela Espinoza, a cámaras y micrófonos de TV Azteca, y recordando el fatal accidente en el Puente de la Concordia.

Los habitantes de la zona exigen la reconstrucción del muro de contención, además de un mayor control sobre el tránsito pesado, antes de que ocurra una tragedia mayor: “Estuvimos así de que sucediera una desgracia”, advirtió Cristian Díaz.

Autoridades capitalinas mantienen bajo investigación al conductor, mientras vecinos temen que este tipo de incidentes se repitan en una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

