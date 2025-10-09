¡Colapsos y retrasos hoy! Minuto a minuto: El caos del Metro CDMX EN VIVO y el reporte de todas las líneas este 9 de octubre de 2025

¡Que no se te haga tarde! Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX para este jueves 9 de octubre de 2025, con el fin de que planees tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Recuerda: la Línea 1 continúa en proceso de modernización y opera únicamente de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Si necesitas llegar a estaciones cerradas como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes hacerlo a través del servicio emergente de autobuses RTP que cubre ese tramo.

