¡Colapsos y retrasos hoy! Minuto a minuto: El caos del Metro CDMX EN VIVO y el reporte de todas las líneas este 9 de octubre de 2025
¡Segundo día de lluvia en la capital! Antes de salir de casa a tu escuela o trabajo, consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX.
¡Que no se te haga tarde! Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX para este jueves 9 de octubre de 2025, con el fin de que planees tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Recuerda: la Línea 1 continúa en proceso de modernización y opera únicamente de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Si necesitas llegar a estaciones cerradas como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes hacerlo a través del servicio emergente de autobuses RTP que cubre ese tramo.
EN VIVO
Marcha de seguridad por lluvia
El STC informó que hay marcha de seguridad por lluvia en al menos cinco líneas de la red:
Línea 3: Universidad a Indios Verdes.
Línea 8: Constitución de 1917 a Garibaldi.
Línea 12: Mixcoac a Tláhuac.
Línea A: Pantitlán a La Paz.
Línea B: Ciudad Azteca a Buenavista.
Esto significa que los recorridos tardarán más. El Metro CDMX pide a los usuarios tomar previsiones ens us traslados.
#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3, 8, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 9, 2025
Toma previsiones.