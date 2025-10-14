Crueldad en Chihuahua: jóvenes emborrachan a una perrita y graban el abuso

Jóvenes emborrachan a una perrita que se encontraron en calles de Ciudad Madera, Chihuahua, los involucrados grabaron el momento. En el video se observa a la perrita callejera, de raza Husky obligada a beber cerveza. Entre risas, burlas y sin ningún tipo de empatía, los responsables difundieron el video en sus redes sociales el pasado viernes 10 de octubre, generando una ola de repudio.

En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, se observa a una mujer sujetando con fuerza el hocico del animal mientras le vacía una botella de cerveza. Al fondo, un hombre graba la escena y se ríe, para después subir el clip con el mensaje: “Si se les perdió un perro, no se preocupen, lo traigo en la peda”.

El video no solo mostró el abuso, sino la deshumanización de quienes lo protagonizaron. Usuarios de redes sociales exigieron castigo ejemplar y recordaron que en Chihuahua el maltrato animal está penado por ley. La presión social hizo que las autoridades y la comunidad educativa se pronunciaran de inmediato.

😡💔 ¡Indignación en Chihuahua! Jóvenes alcoholizaron a una perrita callejera y lo presumieron en redes. Usuarios exigen castigo ejemplar por maltrato animal pic.twitter.com/jXt2WEvbrZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 14, 2025

UPNECH investiga a una alumna implicada en el video donde emborrachan a un perrita

Tras la identificación de una de las jóvenes involucradas como estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH), la institución emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente los hechos.

“Reprobamos toda forma de maltrato animal y reafirmamos nuestro compromiso con la ética, la empatía y el respeto hacia todos los seres vivos”, señaló la universidad.

La UPNECH informó que el caso ya está siendo atendido conforme a sus procedimientos internos y que se continúa verificando si las demás personas que aparecen en el video pertenecen a la comunidad universitaria.

La institución reiteró que estos actos no representan los valores que promueve y aseguró que actuará con transparencia y apego a su reglamento.

Comunicado de la UPNECH sobre la alumna que emborrachó a una perrita en Ciudad Madera, Chihuahua|UPNECH

El municipio de Madera condena el maltrato animal

Por su parte, la Presidencia Municipal de Madera, encabezada por el ingeniero Arnoldo Jáquez Pérez, expresó su condena total ante el acto de crueldad.

“Dar alcohol a un animal se considera maltrato y puede constituir un delito, ya que causa un grave daño a su salud”, enfatizó el alcalde. El gobierno municipal también anunció que colaborará con las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones necesarias y se apliquen las sanciones correspondientes.

Comunicado de la presidencia municipal de Ciudad Madera, Chihuahua sobre el video donde emborrachan a una perrita|Presidencia municipal de Ciudad Madera

Sanciones por maltrato animal en Chihuahua

En Chihuahua, el maltrato animal está tipificado como delito en el Código Penal del Estado, con sanciones que van de seis meses a cinco años de prisión y multas de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Además, el castigo puede agravarse si el acto causa lesiones graves o la muerte del animal, o si se difunde públicamente, como ocurrió en este caso.