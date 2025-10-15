Investigan muerte de Tigre de Bengala en Puebla; cayó en un pozo

Autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente investigan la causa de muerte del Tigre de Bengala que escapó hace unos días de un zoologico ubicado en el municipio de Xicotepec, Puebla.

Lo que se sabe hasta ahora es que presuntamente el felino murió tras caer en un pozo de agua tras escapar del Zoológico Parque Animalia, donde se encontraba. Según reportes, ocurrió un derrumbe que hizo que se escapara.

De acuerdo a las autoridades estatales, el zoológico tiene todos sus documentos en regla, sin embargo, todavía no se descarta que la muerte del animal de 130 kilos haya sido por alguna negligencia o solamente un accidente.

¿Qué le pasó al Tigre de Bengala?

A causa de los daños provocados por las intensas lluvias en Puebla, el recinto donde se encontraba el felino tuvo afectaciones permitiendo la salida del especimen.

Autoridades lo localizaron unas horas después de su desaparición, lo hallaron atrapado entre raíces y troncos de árboles arrastrados por la corriente que afectó al parque de donde se escapó.

Usuarios en redes sociales publicaron la localización del animal, después de que voluntarios que trabajan en el parque lo vieran debajo de los escombros que dejaron las inundaciones.

El presidente municipal confirmó el hallazgo mediante sus redes sociales personales.

Abren carpeta de investigación

El Secretario de Gobernación de Puebla declaró durante una conferencia de prensa que el zoológico de Xicotepec será investigado por la Secretaría del Medio Ambiente del estado para evaluar lo que sucedió con el Tigre de Bengala.

El parque Animalia pertenece al empresario y actual alcalde de Xicotepec, Carlos Barragán, quien presuntamente ha sido señalado por maltrato animal en septiembre pasado.

El secretario, Samuel Aguilar Pala, comentó que la documentación del ejemplar están en regla, pero que continuarán investigando si las condiciones en las que se encuentran los animales de este lugar son las adecuadas.

¿Maltato animal en parque Animalia?

Activistas y ambientalistas han señalado un presunto maltrato animal hecho por el Parque Animalia en Xicotepec. Según los denunciantes, Carlos Barragán Amador (dueño) fomenta la explotación de animales exóticos en el zoológico. Indican que obliga a cachorros y ejemplares a tomarse fotos con los turistas que visitan el lugar.

Las autoridades encargadas de la investigación no han comentado nada respecto a estos señalamientos, pero se espera la resolución de la carpeta abierta por la Secretaría del Medio Ambiente.