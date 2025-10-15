¡De milagro! Captan momento en que atropellan a niña de 6 años en Aguascalientes

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que una niña de seis años fue atropellada en la colonia Villa de las Palmas, en la capital de Aguascalientes, la tarde del lunes 13 de octubre.

A pesar de la gravedad de los hechos, todo quedó en un horrible susto, ya que la pequeña no sufrió ninguna lesión.

VIDEO: Captan a conductor que atropella a niña en Aguascalientes

El video captado muestra cómo la menor salió corriendo de entre vehículos estacionados en la calle Francisco Javier Mina el pasado lunes. En ese momento, un Honda Civic gris aparece en escena e intenta frenar.

Debido al fuerte impacto, la niña fue proyectada varios metros adelante, quedando tendida en el asfalto, en lo que una joven se acerca a auxiliarla.

Por fortuna, la menor no sufrió heridas que pusieran en riesgo su vida, pero el video causó diversos comentarios encontrados entre si la familia de la pequeña tuvo la culpa o el conductor.

Se desconoce si el automovilista fue detenido, ya que las autoridades no dieron a conocer más detalles sobre el incidente.

Vecinos piden topes y medidas de seguridad en Aguascalientes

Tras el accidente, los residentes de Villa de las Palmas dieron a conocer que este accidente se pudo evitar, ya que previamente habían pedido la instalación de topes para reducir la velocidad.

Aunque sus peticiones fueron ignoradas, pues el Ayuntamiento determinó que no se trata de una zona con mínima afluencia vehicular.

Por ello, se hizo un llamado a la comunidad para extremar precauciones al transitar por la zona, especialmente donde hay niños, y a los conductores a respetar los límites de velocidad para evitar tragedias.

Recomendaciones de seguridad para cruzar de manera segura con niños

Siempre se debe sujetar a los niños al salir a la calle, sobre todo en zonas con tránsito vehicular.

Enseñarles a cruzar únicamente por lugares señalizados y respetar los semáforos.

Explicar a los niños la importancia de mirar ambos lados antes de cruzar

Implementar estas recomendaciones puede ayudar a prevenir accidentes y proteger la seguridad de los niños en zonas urbanas.

