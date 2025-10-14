Tiroteo en Uruapan: Atacan a agentes de la Fiscalía tras intentar detener a hombre en Michoacán

La tarde de este martes se registró un tiroteo en la colonia Morelos de Uruapan, Michoacán, luego de que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieran a cumplimentar una orden de aprehensión contra un hombre acusado de homicidio.

El operativo se llevó a cabo entre Paseo Lázaro Cárdenas, cuando el padre del presunto responsable abrió fuego contra los agentes, lo que desató la balacera.

Durante el intercambio de disparos, un elemento resultó herido por una esquirla de bala, mientras que otro agente sufrió lesiones al caer en el lugar.

Balacera en Uruapan desata intenso operativo policial

Tras lo sucedido, las autoridades emitieron un comunicado en el que informaron que los hechos ocurrieron durante la detención de tres personas, padre e hijo, señalados como presuntos responsables de la muerte de una persona en mayo de 2024, en el municipio de Ziracuaretiro.

Alrededor de las 12:00 de la tarde, cuando los agentes de la Fiscalía intentaban cumplimentar la orden de aprehensión, uno de los investigados disparó contra los uniformados, lo que desató en enfrentamiento de esta tarde.

|Comunicado de la Fiscalía de Michoacán

Tras una intensa movilización, se reportó de manera preliminar que el presunto homicida fue detenido en una huerta, mientras que sus dos hijos fueron arrestados en un lote baldío donde se escondían.

La Fiscalía de Michoacán informó que los tres detenidos serán trasladados al Centro Penitenciario de Uruapan y puestos a disposición de un juez, quien definirá su situación legal.