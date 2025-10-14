Asesinan en Colima a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Gaby Mejía

La exalcaldesa y actual regidora del municipio de Cuauhtémoc, Colima, Gaby Mejía, fue asesinada a balazos la tarde de este martes, mientras viajaba en un vehículo cerca del centro de la localidad. En el ataque también resultó gravemente herido su hermano, quien conducía la camioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron el vehículo en el que se trasladaban, abriendo fuego en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones, pero cuando los servicios de emergencia arribaron, la exfuncionaria ya no contaba con signos vitales.

Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, condena el asesinato de Gaby Mejía

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, expresó su repudio y pesar ante el crimen. A través de sus redes sociales, confirmó el fallecimiento de la exalcaldesa y exigió a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación exhaustiva y expedita para esclarecer los hechos.

“He instruido a la Secretaría de Seguridad Pública colaborar con todas las herramientas a su alcance en dicha investigación. Las y los colimenses rechazamos la violencia y debemos mantenernos unidos ante quienes buscan arrebatarnos la tranquilidad”, escribió Vizcaíno.

La mandataria reiteró el compromiso de su gobierno para garantizar justicia y reforzar las acciones de seguridad en la región, donde en los últimos meses se han registrado diversos ataques relacionados con la violencia criminal.

Me informan que hace unos momentos la expresidenta municipal de Cuauhtémoc Gaby Mejía, sufrió un ataque en el que perdió la vida y otra persona también resultó lesionada.

Expreso mi repudio y mi pesar ante este hecho de violencia. He exigido a la Fiscalía General del Estado de… — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) October 14, 2025

Gaby Mejía: una trayectoria marcada por el servicio público

Gaby Mejía, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue presidenta municipal de Cuauhtémoc durante el trienio 2021-2024. En las elecciones de 2024 buscó reelegirse bajo la alianza PRI-PAN, aunque no logró la victoria. No obstante, obtuvo una regiduría por representación proporcional, desde donde continuaba participando en la política local.

Apenas hace unas semanas había dado a luz a su segundo hijo, Gaby Mejía compartió ese momento en sus redes sociales, lo que hace aún más doloroso el contexto del ataque.

Durante su gestión al frente del municipio, Mejía se caracterizó por impulsar proyectos de infraestructura básica y programas sociales, especialmente enfocados en mujeres y familias vulnerables. Su asesinato ha generado un amplio debate sobre la creciente inseguridad que enfrenta el estado.

La Fiscalía de Colima continúa las investigaciones y no ha descartado ninguna línea, mientras la sociedad exige que el caso no quede impune.