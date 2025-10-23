Intentó incendiar un Mexibús en Ecatepec… y los pasajeros lo detuvieron

Un hombre intentó incendiar un Mexibús tras una discusión con el conductor en Ecatepec, Estado de México. El agresor roció gasolina y prendió fuego a la unidad rosa del sistema de transporte, pero el chofer logró sofocar las llamas antes de que se propagaran.

El hecho ocurrió en una estación ubicada en la colonia Santa María Chiconautla, sobre avenida Las Flores, cuando la unidad número económico 102 se encontraba detenida para el ascenso y descenso de pasajeros.

De acuerdo con los reportes, el sujeto discutió con el conductor y, en cuestión de segundos, vació el contenido de un garrafón lleno de gasolina sobre el autobús rosa. Luego encendió el combustible con un encendedor, provocando un flamazo inmediato.

El chofer del Mexibús reaccionó y evitó una tragedia

El conductor del Mexibús actuó con rapidez: aceleró para alejarse de la zona y controlar el fuego antes de que alcanzara a las pasajeras.

Gracias a su reacción, no hubo personas lesionadas y las llamas fueron sofocadas sin mayores daños a la unidad.

Mientras tanto, vecinos y transeúntes que presenciaron el ataque sometieron al agresor, quien intentó huir del lugar. Posteriormente, fue entregado a elementos de la Policía Municipal de Ecatepec, que realizaban patrullajes en coordinación con la Fuerza de Tarea Marina.

Los uniformados trasladaron al detenido al Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México, donde se inició una carpeta de investigación por el delito de daños en los bienes, en perjuicio de la empresa Transporte Transmasivo S.A. de C.V., encargada del sistema Mexibús.

Testigos aseguran que la intervención del chofer y de los vecinos evitó una tragedia, ya que la unidad transportaba pasajeras y se encontraba estacionada junto a otras personas que esperaban abordar.

La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec informó que el hecho está bajo investigación, mientras que las autoridades estatales evalúan los daños ocasionados a la unidad.

¿Qué sanción podría enfrentar el hombre que intentó incendiar el Mexibús en Ecatepec?

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, el delito de daños en los bienes —en este caso una unidad del Mexibús— puede castigarse con penas de hasta cinco años de prisión y multas económicas.

Sin embargo, debido a que el ataque puso en riesgo la vida de los pasajeros y del conductor, el Ministerio Público podría reclasificar el delito a tentativa de homicidio o ataque a las vías de comunicación, lo que aumentaría la pena hasta 15 años de cárcel.