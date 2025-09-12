Ordenan libertad de alumna acusada de matar a compañera en Teotihuacán: cumplió condena

Norma Lizbeth era una estudiante de 14 años de edad que murió en Teotihuacán en 2023 al ser golpeada por otra adolescente, quien era alumna de secundaria. La responsable que fue sentenciada cumplió su condena y se determinó su libertad, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La muerte de la menor se dio tras una pelea entre ambas niñas el 21 de febrero de ese año afuera de la escuela secundaria anexa a la Normal de San Juan Teotihuacán, hechos que fueron grabados. Presuntamente, Norma Lizbeth sufría acoso por parte de otra alumna y harta del maltrato, decidió enfrentarla.

Exigen justicia para Norma Lizbeth quien murió tras ser golpeada

¿Cuántos años de cárcel recibió adolescente por muerte de Norma Lizbeth?

Un Juez del Tribunal de Enjuiciamiento determinó sentencia de 2 años y 3 meses de internamiento contra una adolescente, de quien se acreditó su participación en el delito de homicidio en riña en agravio de otra menor de edad.

Este jueves 11 de septiembre de 2025, en audiencia de individualización de sanción y reparación del daño, un Juez determinó sentencia de internamiento por 2 años y 3 meses, así como reparación de daño moral y material por la cantidad de 233 mil 415 pesos.

Cambiaron sentencia contra alumna acusada de matar a compañera

El pasado 13 de noviembre del 2023, un juez había dictado sentencia de condena en contra de esta misma adolescente por el delito de homicidio calificado, imponiéndole como medida de sanción el internamiento por 3 años y el pago de reparación del daño moral y material, sin embargo, a través de su defensa, promovió un Juicio de Garantías por lo que obtuvo la reposición de su proceso legal.

De acuerdo con la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, el pasado 21 de febrero del 2023, la víctima habría sido agredida físicamente por la adolescente sentenciada, afuera de la escuela Secundaria Oficial 518, anexa a la Normal de Teotihuacán, heridas que provocaron su fallecimiento días después.

Al momento de cometer el delito, por su edad, solo podría obtener una medida de sanción máxima de tres años de internamiento. A la fecha, la adolescente ha pasado al interior del Centro de Internamiento 2 años con 5 meses y 25 días, por lo que un juez determinó su externamiento al haber cumplido con la sentencia y a efecto de no generar violaciones irreparables.