Miasis humana por gusano barrenador en aumento: ya son 48 casos y una muerte confirmada

En lo que va del año, México ha registrado 48 casos de miasis humana causada por el gusano barrenador del ganado, una plaga que normalmente afecta a animales, pero que ahora ha dado el salto a humanos.

Aumentan los casos de miasis por gusano barrenador en México

Los casos se han concentrado principalmente en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Tabasco. Hasta el momento, cuatro personas continúan hospitalizadas a causa de esta infección, y se ha confirmado una muerte en Campeche, lo que ha encendido las alertas sanitarias en la región.

La miasis humana ocurre cuando las larvas del gusano barrenador invaden tejidos vivos, lo que puede provocar daños severos si no se trata a tiempo.

Conoce qué es el gusano barrenador y cómo prevenir infecciones. 🪱🪰



🧼🩹 Lava y cubre heridas; si presentas cualquier anomalía, acude a tu unidad de salud. pic.twitter.com/O37yupn1UB — SALUD México (@SSalud_mx) September 8, 2025

Ante la situación, autoridades sanitarias están monitoreando de cerca la propagación de la plaga y reforzando las medidas de control en las zonas afectadas.

Se recomienda a la población extremar precauciones, especialmente en áreas rurales, mantener heridas limpias y acudir al médico ante cualquier síntoma sospechoso.

Las autoridades continúan trabajando para contener los contagios y evitar que la enfermedad se extienda a otras regiones del país.

Estas son las caracteristicas del gusano barrenador

El gusano barrenador del ganado es la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas o mucosas lesionadas de animales de sangre caliente y al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo, profundizando la herida y agravando la infestación en los animales de granja.

Estas son algunas de sus características:

