Marchas en CDMX: Bloqueos, protestas en UNAM y 13 concentraciones activas hoy martes 30

Resumen de Concentraciones Programadas: Aquí te dejamos la lista resumida de las 13 concentraciones para hoy:

07:00 hrs. - Pobladores de Álvaro Obregón:

Lugar: El Colegio Británico, A.C. (Álvaro Obregón).

Motivo: Cierre de vialidades para exigir una solución al problema de tráfico en la Calzada Desierto de los Leones.

08:00 hrs. - 40 Días por la Vida:

Lugar: Cuatro sucursales de la Fundación “Marie Stopes México” (Tlalpan, Cuauhtémoc, Coyoacán).

Motivo: “Vigilia de Oración” por la vida y en contra del aborto en México.

10:00 hrs. - Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM):

Lugar: Torre de Rectoría de la UNAM (Coyoacán).

Motivo: Mitin para entregar el emplazamiento a huelga en exigencia de un 20% de aumento salarial.

10:00 hrs. - Trabajadores de Pilares:

Lugar: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Álvaro Obregón).

Motivo: Protesta contra despidos injustificados y violencia institucional, exigiendo respeto a sus derechos laborales.

10:00 hrs. - Ahorradores de SOFIPO CAME:

Lugar: Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Cuauhtémoc).

Motivo: Exigen la devolución de sus ahorros e inversiones y cárcel para los responsables del fraude.

10:00 hrs. - Colectivo “Laboratorio 4:20":

Lugar: Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez (Iztapalapa).

Motivo: Jornada de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos para la despenalización total del cannabis.

10:00, 12:00 y 13:00 hrs. - Colectivo “La Comuna 4:20":

Lugar: Congreso de la CDMX, Parque “Rinconada 4:20", Jardín “Luis Pasteur” y Glorieta Simón Bolívar (Cuauhtémoc).

Motivo: Demandan espacios regulados para el consumo de cannabis y diálogo político.

11:00 hrs. - P8 Molotov:

Lugar: Parque “El Huevo” (Álvaro Obregón).

Motivo: Mitin para exigir una mesa de diálogo sobre problemáticas de seguridad y represión en la universidad.

12:00 hrs. - Movimiento Cannábico Mexicano:

Lugar: Senado de la República (Cuauhtémoc).

Motivo: Exigen incluir la regulación de la marihuana en la agenda legislativa.

12:00 hrs. - CNTE (Secciones 9, 10, 11 y 60):

Lugar: Coordinación General de Recursos Humanos (Cuauhtémoc).

Motivo: Exigen el cumplimiento de acuerdos firmados, la recuperación del sistema de pensiones y el cese a la represión.

15:00 hrs. - Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina:

Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (Coyoacán).

Motivo: Asamblea para organizar acciones de apoyo al pueblo palestino y la “Flotilla Global Sumud”.

17:00 hrs. - Congreso Nacional Indígena:

Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Benito Juárez).

Motivo: Reunión para coordinar acciones frente a ataques y hostigamientos a pueblos bases de apoyo zapatista.

Durante el día - Padres de Familia del CCH Sur:

Lugar: CCH Plantel Sur (Coyoacán).

Motivo: Reunión para abordar la problemática de seguridad del plantel y revisar protocolos. Fuentes