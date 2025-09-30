Marchas en CDMX: Bloqueos, protestas en UNAM y 13 concentraciones activas hoy martes 30
¡Toma precauciones! Hoy la CDMX enfrenta bloqueos viales en Álvaro Obregón, una protesta masiva en Rectoría de la UNAM y 13 concentraciones en la capital; sin embargo, no hay marchas programadas.
¿Sales a la calle este martes 30 de septiembre? Revisa las marchas y manifestaciones programadas para el día en la CDMX. La jornada ha comenzado con severas complicaciones viales en la alcaldía Álvaro Obregón, donde pobladores de San Bartolo, Santa Rosa Xochiac y San Mateo bloquean la calzada Desierto de los Leones desde las 7:00 de la mañana.
Los manifestantes exigen a las autoridades una solución al caos vial que genera la entrada de alumnos de “El Colegio Británico”, en una protesta que amenaza con afectar la zona durante varias horas
El panorama se complicará a media mañana con dos importantes movilizaciones sindicales. A las 10:00 horas, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) entregará su emplazamiento a huelga en la Torre de Rectoría, exigiendo un aumento salarial del 20%, sin descartar un posible bloqueo sobre Avenida Insurgentes Sur.
Simultáneamente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestará en el Centro Histórico para exigir el cumplimiento de acuerdos y la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.
La agenda del día se completa con otras 11 concentraciones en diversas alcaldías, que incluyen vigilias del grupo “40 Días por la Vida” en contra del aborto, manifestaciones de ahorradores defraudados por SOFIPO CAME y diversas jornadas de colectivos cannábicos que demandan la despenalización y espacios de consumo tolerado.
EN VIVO
Bloqueos en CDMX hoy:
Bloqueo en Desierto de los Leones
- Pobladores de San Bartolo, Santa Rosa Xochiac y San Mateo: Desde las 07:00 horas, realizan un cierre de vialidades en la Calzada Desierto de los Leones, a la altura de “El Colegio Británico” (No. 5578), en la alcaldía Álvaro Obregón. La demanda principal es una solución al problema de tráfico generado por la entrada de alumnos a dicha institución.
Protesta del Sindicato de la UNAM (STUNAM)
- Sindicato de Trabajadores de la UNAM: A las 10:00 horas, llevarán a cabo un mitin en la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria para entregar el emplazamiento a huelga, donde exigen un 20% de aumento salarial. No se descarta que realicen bloqueos sobre la Avenida Insurgentes Sur como medida de presión.
Protestan afuera de Palacio Nacional familias afectadas por crematorio clandestino
Familias afectadas por el crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, que operaba de manera irregular y entregaba cenizas falsas, se manifestaron este martes en las inmediaciones de Palacio Nacional, en la CDMX, para exigir identificación de cuerpos y sanciones a los responsables.
#AlMomento | Familias afectadas por el crematorio Plenitud, que operaba de manera irregular y entregaba cenizas falsas, se manifestaron este martes en las inmediaciones de Palacio Nacional, en la CDMX, para exigir identificación de cuerpos y sanciones a los responsables.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 30, 2025
El… pic.twitter.com/hgAYoWcSbd
Concentraciones hoy martes 30 de septiembre:
Resumen de Concentraciones Programadas: Aquí te dejamos la lista resumida de las 13 concentraciones para hoy:
07:00 hrs. - Pobladores de Álvaro Obregón:
Lugar: El Colegio Británico, A.C. (Álvaro Obregón).
Motivo: Cierre de vialidades para exigir una solución al problema de tráfico en la Calzada Desierto de los Leones.
08:00 hrs. - 40 Días por la Vida:
Lugar: Cuatro sucursales de la Fundación “Marie Stopes México” (Tlalpan, Cuauhtémoc, Coyoacán).
Motivo: “Vigilia de Oración” por la vida y en contra del aborto en México.
10:00 hrs. - Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM):
Lugar: Torre de Rectoría de la UNAM (Coyoacán).
Motivo: Mitin para entregar el emplazamiento a huelga en exigencia de un 20% de aumento salarial.
10:00 hrs. - Trabajadores de Pilares:
Lugar: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Álvaro Obregón).
Motivo: Protesta contra despidos injustificados y violencia institucional, exigiendo respeto a sus derechos laborales.
10:00 hrs. - Ahorradores de SOFIPO CAME:
Lugar: Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Cuauhtémoc).
Motivo: Exigen la devolución de sus ahorros e inversiones y cárcel para los responsables del fraude.
10:00 hrs. - Colectivo “Laboratorio 4:20":
Lugar: Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez (Iztapalapa).
Motivo: Jornada de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos para la despenalización total del cannabis.
10:00, 12:00 y 13:00 hrs. - Colectivo “La Comuna 4:20":
Lugar: Congreso de la CDMX, Parque “Rinconada 4:20", Jardín “Luis Pasteur” y Glorieta Simón Bolívar (Cuauhtémoc).
Motivo: Demandan espacios regulados para el consumo de cannabis y diálogo político.
11:00 hrs. - P8 Molotov:
Lugar: Parque “El Huevo” (Álvaro Obregón).
Motivo: Mitin para exigir una mesa de diálogo sobre problemáticas de seguridad y represión en la universidad.
12:00 hrs. - Movimiento Cannábico Mexicano:
Lugar: Senado de la República (Cuauhtémoc).
Motivo: Exigen incluir la regulación de la marihuana en la agenda legislativa.
12:00 hrs. - CNTE (Secciones 9, 10, 11 y 60):
Lugar: Coordinación General de Recursos Humanos (Cuauhtémoc).
Motivo: Exigen el cumplimiento de acuerdos firmados, la recuperación del sistema de pensiones y el cese a la represión.
15:00 hrs. - Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina:
Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (Coyoacán).
Motivo: Asamblea para organizar acciones de apoyo al pueblo palestino y la “Flotilla Global Sumud”.
17:00 hrs. - Congreso Nacional Indígena:
Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Benito Juárez).
Motivo: Reunión para coordinar acciones frente a ataques y hostigamientos a pueblos bases de apoyo zapatista.
Durante el día - Padres de Familia del CCH Sur:
Lugar: CCH Plantel Sur (Coyoacán).
Motivo: Reunión para abordar la problemática de seguridad del plantel y revisar protocolos. Fuentes
¿Qué autos no circulan hoy?
Debido a que la calidad del aire se mantiene dentro de los parámetros establecidos, las restricciones aplican de la siguiente manera:
- Engomado rosa
- Terminación de placas 7 y 8
- Holograma 1 y 2
Para este martes, los #vehículos que no circulan son los que tienen engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, y holograma 1 y 2.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 30, 2025
Recuerda que el #HoyNoCircula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en la #CDMX y municipios del #Edomexhttps://t.co/OctmAjW0bn pic.twitter.com/loZhmht5qE