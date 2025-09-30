Golpe a Los Chapitos: Cae en Badiraguato “El Chuki”, el piloto al servicio de Iván Archivaldo

En un operativo focalizado en el corazón del Cártel de Sinaloa, fuerzas federales capturaron en Badiraguato, Sinaloa, a Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, identificado como un objetivo prioritario y presunto piloto aviador al servicio de la facción de “Los Chapitos”.

La detención fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien confirmó los señalamientos en contra del individuo ligado al líder de la facción, Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Sobre “El Chuki” pesaba una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de armas, una pieza clave en la logística de la organización criminal.

¿Cómo cayó “El Chuki”, piloto de “Los Chapitos”?

La detención fue el resultado de trabajos de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, conformado por la SSPC, DEFENSA, SEMAR, FGR y la Guardia Nacional, como parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa.

Las autoridades ya seguían la pista de Juan Pablo “N”, habiendo localizado diferentes domicilios y vehículos que utilizaba. Fue durante un recorrido de vigilancia en la localidad de Surutato, en el municipio de Badiraguato, que los elementos de seguridad lo identificaron, le marcaron el alto y, tras corroborar su identidad, cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra.

#Importante | ✈️ Cae “El Chucky”, piloto de los Chapitos en #Sinaloa



En un operativo federal realizado en Badiraguato, fue capturado Juan Pablo, alias “El Chucky”, presunto piloto aviador al servicio del Cártel de Sinaloa.



Está vinculado a la misma causa penal que Iván… pic.twitter.com/nxv0nLWZu8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 30, 2025

¿Quién es “El Chuki”, piloto de Iván Archivaldo Guzmán?

La captura de “El Chuki” es relevante no solo por su rol como piloto, sino por el delito que se le imputa. La orden de aprehensión en su contra es por delincuencia organizada con fines de cometer tráfico de armas. Esto lo posiciona como un engranaje fundamental en la capacidad de fuego de la organización criminal, responsable de mover el arsenal utilizado en la violenta disputa que se vive en el estado.

Aunque el comunicado oficial se refiere a un “grupo delictivo”, la captura en Badiraguato —cuna de Joaquín “El Chapo” Guzmán— y su función como piloto, apuntan directamente a su pertenencia a la facción de “Los Chapitos”, liderada por Iván Archivaldo Guzmán.

Los pilotos son considerados activos de alto valor para los cárteles, encargados del transporte de drogas, armas, dinero y de los propios líderes de la organización y podría ser un golpe cercano al círculo del actual líder de la facción.

Tras su detención, Juan Pablo “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, quien definirá su situación legal en las próximas horas.

