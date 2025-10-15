Chino en CDMX fue secuestrado en su propia casa para robarle una caja fuerte

Un hombre de nacional china fue víctima de secuestro exprés en su propia casa en la Ciudad de México (CDMX) donde cinco hombres lo privaron de la libertad para robarle sus cosas, no obstante, los presuntos responsables fueron detenidos y vinculados a proceso.

Los cinco hombres son investigados por su probable participación en el delito de secuestro exprés para cometer robo, registrado el pasado 9 de octubre en la alcaldía Iztacalco, informó la Fiscalía General de Justicia de CDMX.

Hombres robaron documentos y pertenencias de caja fuerte

De acuerdo con la investigación, los imputados ingresaron a un domicilio ubicado en la colonia Granjas México, donde habrían amedrentado a una persona de nacionalidad china y a sus empleados, privándolos de la libertad mientras sustraían una caja fuerte que contenía documentos y pertenencias personales.

Dos días después de los hechos, agentes de la Policía de investigación (PDI) localizaron y detuvieron a los probables responsables, identificados como Emerson “N”, Kevin “N”, Brandon “N”, Dylan “N” y Aldair “N”, en la colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Encarcelan a cinco por secuestro y robo en Iztcalco

Tras su aprehensión, los individuos fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Durante la audiencia inicial, celebrada el pasado 12 de octubre, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de cinco hombres por su probable participación en el delito de secuestro exprés para cometer robo, registrado el pasado 9 de octubre en la alcaldía Iztacalco”, informó la institución.

