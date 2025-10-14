Esto fue lo que pasó con la pipa de gas atorada en registro eléctrico en Centro Histórico, CDMX

Durante la mañana de este martes, una intensa movilización de equipos de emergencia se registró en el Centro Histórico, de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), luego de que una pipa cargada con gas LP quedara atorada sobre un registro eléctrico.

Pipa queda atorada en registro eléctrico en Centro Histórico

Un vehículo, con capacidad para 17 mil litros de gas LP y cargado aproximadamente al 80%, se encontraba en la calle Artículo 123, esquina con Humboldt, cuando una de sus llantas traseras cayó en un registro en malas condiciones perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pipa iba a realizar una maniobra para estacionarse y evitar obstruir la vialidad, por lo que decidió subir el vehículo a la banqueta.

Acudimos a liberar una pipa con capacidad para 17,000 litros de gas lp cargada al 80%, que estaba atorada de una llanta trasera en un registro eléctrico, en calle Artículo 123 esquina Humbolt, colonia Centro, en

Sin embargo, el peso de la unidad provocó que el pavimento cediera y la llanta trasera terminara hundida en el registro eléctrico.

Ante la situación, cuerpos de emergencia, entre ellos más de 15 elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, acudieron al lugar para realizar las labores de aseguramiento y liberación de la pipa.

Además, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de Protección Civil, quienes establecieron un perímetro preventivo para evitar cualquier riesgo, ya que el vehículo transportaba una importante cantidad de gas LP.

Después de los trabajos que realizaron las autoridades, la pipa fue liberada sin que se reportaran fugas, daños mayores ni personas lesionadas. Finalmente, el vehículo fue retirado del sitio y la vialidad quedó restablecida.

Personas resultan heridas tras fuga de gas en CDMX

El pasado 12 de octubre, se registró una fuerte explosión por acumulación de gas sacudió la tranquilidad de la colonia Santo Domingo, en Coyoacán.

El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada al sur de la CDMX, en la intersección de avenida Toltecas y Rey Hueman, donde la presunta fuga derivó en un violento que dejó al menos seis personas heridas, una de ellas en estado grave.

Atendimos una deflagración por acumulación de gas en una vivienda de dos niveles, ubicada en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán. Hay dos personas lesionadas que ya son atendidas por el ERUM.

Uno de los lesionados, fue un hombre de aproximadamente 50 años, sufrió quemaduras en el 80 por ciento de la superficie corporal y fue trasladado de urgencia por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) al Hospital de Traumatología del Sur del IMSS.

El resto de los afectados fue atendido en el lugar por crisis nerviosa y lesiones leves provocadas por los fragmentos de vidrio y escombros.