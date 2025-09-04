A sangre fría: Padre en Chile disparó contra su propio hijo de 2 años de edad

Un padre quedó detenido en Chile después de que apuntó y disparó directamente contra su propio hijo de apenas 2 años de edad, en una pelea para no pagar pensión alimenticia.

La tragedia sucedió el martes 2 de septiembre de 2025, en la región de La Araucanía en la ciudad de Temuco, donde la madre y el padre del bebé, cuando el hombre de 23 años de edad entró a la casa y comenzaron a discutir. En cierto momento, el sujeto sacó un arma de fuego, apuntó directamente contra la cabeza del menor y la accionó, para después huir de la escena del crimen.

Tras ello, la madre salió de casa cargando a su bebé en brazos, con el fin de buscar ayuda y encontró a oficiales de Carabineros de Chile, quienes trasladaron el menor al hospital y detuvieron al hombre.

Autoridades detallan por qué el sujeto disparó a su hijo en Chile

Luis Arroyo, fiscal de Temuco, confirmó lo sucedido con base en el testimonio de la madre del menor. Aseguró que se trataba de una pareja joven, cuando ocurrió una “discusión provocada por el sujeto” y tras ello, “desenfundó un arma de fuego, aparentemente un revólver, y habría disparado contra el niño”.

El fiscal añadió que el disparo fue directo contra el menor, con lo cual descartó que se tratara de un ataque contra la madre del bebé.

“Según la información que existe hasta el momento, habría disparado directamente contra el niño. La intención siempre fue esa, según el relato que se pudo obtener de la madre”, complementó el fiscal.

Arroyo agregó que el testimonio de la madre debe ser ratificado, debido a que cuando contó lo que sucedió por primera vez estaba en estado de shock.

Padre intentó asesinar a su hijo: fiscal en Chile

“El sujeto dispara directamente contra el niño, así que sabemos, al menos con esos antecedentes, que la intención siempre fue quitarle la vida”, destacó.

El fiscal detalló que el agresor escapó de la escena del crimen, pero tras ser detenido, apuntó su arma contra los oficiales. El estado del menor sigue en riesgo debido a las heridas y es atendido en un hospital.

“Sabemos que apuntó a Carabineros en el momento de la detención, se logró recuperar un arma. No sabemos si es o no el arma que usó para la comisión del delito, es también algo que deberá ser objeto del peritaje”, concluyó Arroyo.

