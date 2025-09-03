VIDEO: Funicular en Lisboa, Portugal, se descarrila; hay 15 muertos y 20 heridos

Un funicular turístico en Lisboa, capital de Portugal, se descarriló y causó la muerte de al menos 15 personas y dejó varios heridos. Al menos tres de los lesionados están en condición grave.

La tragedia sucedió la tarde de este miércoles 3 de septiembre 2025, alrededor de las 18:00 horas, tiempo local, 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el transporte que une a la comunidad de Restauradores, en el centro de Lisboa, con Príncipe Real.

Personal de emergencias tiende funicular descarrilado en Lisboa.|Reuters.

VIDEO: Así se ve el funicular descarrilado en Lisboa

Las imágenes del lugar mostraron el funicular, parecido a un tranvía que transporta gente por una ladera en la capital portuguesa, destruido, y a los trabajadores de emergencia sacando a la gente de los escombros. Una fuente policial confirmó el saldo fatal de 15 fallecidos a la cadena local CNN Portugal.

Sus dos vagones están unidos a los extremos opuestos de un cable de transporte con tracción proporcionada por motores eléctricos en los dos vagones. El vagón trasero aparentemente no sufrió daños, pero CNN Portugal dijo que los pasajeros tuvieron que saltar por las ventanas cuando ocurrió el incidente.

La línea de funicular fue inaugurada en 1885 y conecta el centro de Lisboa, cerca de la Plaza de los Restauradores, con el Barro Alto, famoso por su vibrante vida nocturna. Está operada por la empresa municipal de transporte público Carris, la cual confirmó el incidente y aseguró que el personal de rescate ya había llegado a la zona. Añadió que, por el momento, no es posible determinar las causas del desastre.

#BREAKING At least 3 people died when Lisbon's Gloria funicular derailed and crashed, leaving also around 20 people injured, the emergency services said pic.twitter.com/r19asCxjvF — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) September 3, 2025

¿Qué es el transporte funicular?

Un funicular es un medio útil para transportar personas por pendientes extremadamente pronunciadas. Cuenta con vagones que circulan por rieles, pero a su vez, son sostenidos por cables desde el techo. Los rieles guían al vagón que tiene ruedas de acero y son arrastrados por el cable, explica el sitio especializado Ride the Incline Railway.

La palabra funicular deriva del término en latín “funiculus”, que significa “cuerda”.

