¿Quiénes son Los Choneros y Los Lobos, nombrados como terroristas por EU y cuál es su relación con el CJNG?

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy la designación de dos grupos criminales de Ecuador como organizaciones terroristas: Los Choneros y Los Lobos, uno de los cuales estuvo involucrado en 2024 con la toma armada de un canal de televisión.

A través de un documento en el Registro Federal estadounidense, Marco Rubio, secretario de Estado, hizo formal la designación de dichas organizaciones criminales, debido a que hay “suficientes hechos” para encontrarlos como organizaciones terroristas internacionales. El documento fue cargado hoy 4 de septiembre de 2025 y está agendado para estar publicado mañana 5 de septiembre.

“Las designaciones tienen efecto hasta su publicación”, destaca.

Esta designación sucede horas antes de un viaje de trabajo de Marco Rubio a Ecuador, después de hacer lo propio en México donde tuvo una reunión con Claudia Sheinbaum.

¿Quiénes son Los Choneros?

Los Choneros es una organización criminal en Ecuador que surgió en la década de 1990. Su nombre deriva del pueblo de Chone, en la provincia de Manabí, donde comenzaron a operar debido a Jorge Bismarck Véliz España, conocido como “Teniente España”.

Los primeros delitos de dicho grupo fueron robos, secuestros y asesinatos, para después comenzar con narcotráfico y extorsión.

Véliz España fue asesinado en 2007, después de un enfrentamiento con la banda rival Los Queseros. Posteriormente, el liderazgo de la banda recayó en José Adolfo Macías, alias Fito, quien en 2023 logró una pacificación con bandas rivales, pero un grupo antagonista, Los Lobos, siguió enfrentado.

A inicios de 2024, Fito logró escapar de prisión, lo que desató caos en las cárceles y las calles, ya que los criminales tenían como objetivo a Los Choneros. Incluso los delincuentes tomaron un canal de televisión en su revuelta. Fito fue recapturado en junio de 2025.

¿Quiénes son Los Lobos y qué relación tienen con el CJNG?

Los Lobos surgió en 2021 como banda criminal disidente de Los Choneros, a quienes le declararon la guerra. Se han convertido en socios clave de grupos narcotraficantes internacionales, además de que han sido considerados como el grupo criminal dominante en Ecuador, recuerda el portal especializado Insight Crime.

Poco antes de ser conocidos como Los Lobos, líderes narcotraficantes de esta organización establecieron vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el fin de tener controladas las rutas de tráfico de estupefacientes a través de Ecuador hacia México y Centroamérica.

Desde 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro identificó a Los Lobos como la organización con mayor estructura de tráfico de drogas en Ecuador.

Cabe recordar que desde enero de 2024, el gobierno de Daniel Noboa designó a 22 bandas criminales como organizaciones terroristas. Desde entonces, ha desplegado al ejército en las calles para frenar la violencia, a la vez que impulsa medidas contra el narcotráfico.