Descubren a grupo extorsionador en Iztapalapa; estaba atracando a joven en la San Antonio

Una banda de presuntos extorsionadores, conformada por cuatro hombres y una mujer, fue detenida en la alcaldía Iztapalapa tras una persecución que se originó luego de que agredieran y despojaran de su dinero a un ciudadano. La rápida denuncia de la víctima fue clave para que los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) lograran interceptar el taxi en el que huían y recuperar el botín.

Entre los detenidos se encuentra un hombre de 35 años que ya había estado en prisión por el mismo delito: extorsión.

¿Qué pasó en Barrio San Antonio, en Iztapalapa?

La intervención policial comenzó gracias a un reporte ciudadano. Oficiales de la CDMX que patrullaban la colonia Barrio San Antonio fueron alertados vía radio sobre una agresión en el cruce de las calles Felipe Ángeles y Pino Suárez.

Al llegar, los uniformados observaron a un grupo de personas agrediendo a un hombre. Al notar la presencia policial, los agresores subieron de inmediato a un taxi color blanco con rosa y huyeron, desatando una persecución por las calles de la demarcación.

Tras una persecución, se recuperó el dinero entregado por el denunciante y se aseguró el vehículo en el que trataron de darse a la fuga. pic.twitter.com/WNMu9okHj8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 4, 2025

Capturan a grupo extorsionador de Iztapalapa

La huida de los sospechosos fue breve. Calles más adelante, los oficiales lograron interceptar el taxi. En apego al protocolo, solicitaron a los cinco tripulantes —cuatro hombres y una mujer— que descendieran para realizarles una revisión preventiva.

Durante la inspección, los policías encontraron una mochila, cuatro teléfonos celulares y una cantidad de dinero en efectivo que la víctima, quien llegó al lugar, reconoció plenamente como el dinero que le acababan de robar.

Exconvicto extorsionador, entre los detenidos en CDMX

Los detenidos fueron cuatro hombres de 21, 26, 35 y 37 años, y una mujer de 31 años. Tras realizar un cruce de información en las bases de datos, se descubrió que el detenido de 35 años es reincidente en este tipo de crimen.

El sujeto cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año 2012, precisamente por el delito de Extorsión.

Los cinco implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. El titular de la SSC, Pablo Vázquez, reiteró la invitación a la ciudadanía para reportar cualquier intento de extorsión.

