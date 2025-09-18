¿Cuánto y por qué tanto? El truco tras el vuelo directo de 29 horas de una aerolínea de China

¿Te imaginas viajar en avión y que el vuelo de regreso dure más que el de ida? Esto es algo que sucede en el gigante asiático y es que China Eastern Airlines inició la venta de boletos para su nueva ruta que conecta Shanghai con Buenos Aires, presentando lo que la aerolínea llama el “vuelo directo más largo del mundo”.

El viaje inicia en el Aeropuerto Internacional Pudong de Shanghai y toma aproximadamente 25.5 horas para llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini, en Argentina. Sin embargo, el vuelo de regreso dura sorprendentemente 29 horas. ¿Por qué?

El secreto del viaje directo más largo: la parada en Nueva Zelanda

Aunque es anunciado como un vuelo directo, ambos trayectos incluyen una escala de dos horas en Auckland, Nueva Zelanda. Durante esta parada, los pasajeros pueden bajar del avión para descansar, lo que diferencia este servicio de un vuelo sin escalas. Esta particularidad implica que, si bien el vuelo conecta directamente ambas ciudades sin cambiar de avión, no es completamente continuo.

China Eastern resalta que esta ruta es la primera en conectar ciudades ubicadas en lados opuestos del planeta en una ruta comercial. Para acortar el tiempo total, la aerolínea eligió una ruta inusual que cruza aguas remotas y se aproxima a la Antártida, lo que reduce al menos cuatro horas el trayecto.

Competencia y contexto en vuelos de larga duración

El vuelo utiliza un Boeing 777-300ER y operará dos veces por semana a partir del 4 de diciembre de 2025. La aerolínea estatal califica esta ruta como clave para construir un nuevo “Canal de la Ruta de la Seda Aérea” entre Asia-Pacífico y Sudamérica.

Comparado con otras opciones, la ruta más rápida de Shanghái a Buenos Aires, ofrecida por Air France y Lufthansa con escalas en París o Ámsterdam, demora casi 31 horas. En el sentido inverso, otras aerolíneas tienen trayectos entre 28 y 33 horas.

Aunque China Eastern busca el título del vuelo más largo, expertos reconocen que el récord actual suele adjudicarse al vuelo sin escalas de Singapore Airlines entre Singapur y Nueva York, con una duración de más de 18 horas sobre una distancia de 15 mil 349 kilómetros.

