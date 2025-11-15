Madre denuncia presunto abuso infantil contra su hija en kínder de Apodaca, Nuevo León

Una madre de familia del municipio de Apodaca, Nuevo León denunció públicamente un presunto caso de abuso sexual infantil dentro de un plantel educativo privado. La mujer, identificada como Sarah Martínez, acusó que su hija, estudiante de preescolar en el Instituto Nuevo Reino de León, habría sido víctima de tocamientos por parte de otro alumno.

De acuerdo con su testimonio, los hechos habrían ocurrido el martes 10 de noviembre. La situación salió a la luz cuando la menor expresó dolor en su área íntima, lo que llevó a la madre a preguntarle si algo había ocurrido durante la jornada escolar. La niña relató que un compañero la había tocado en sus partes íntimas, situación que provocó preocupación inmediata y motivó que la trasladaran a un hospital para revisión médica.

La denuncia por abuso sexual infantil llegó a la Fiscalía

Tras conocer el relato de su hija, los padres acudieron a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León para interponer la denuncia correspondiente. Además, el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) realizó una evaluación psicológica y un dictamen médico a la menor, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Martínez aseguró que la situación se vuelve aún más alarmante porque, después de darse a conocer su caso, otros padres de familia se acercaron para comentarle experiencias similares, lo que encendió alertas sobre presuntos incidentes previos en el mismo plantel.

Acusa que la escuela no le informó sobre lo ocurrido dentro del kínder en Apodaca

La madre también denunció que su hija le contó que sí informó a una de sus maestras sobre lo que supuestamente ocurrió dentro del aula. Sin embargo, Martínez afirma que ninguna autoridad escolar la contactó ni le notificó, enterándose únicamente por su hija.

Este señalamiento ha generado molestia entre familiares y padres de la comunidad educativa, quienes cuestionan los protocolos de atención de la institución y la falta de comunicación hacia los tutores en posibles situaciones de riesgo.

Pide justicia para la niña víctima de abuso infantil en Nuevo León

Sarah Martínez expresó que lo único que busca es justicia y garantías de que ningún niño más sufra una situación similar. Asegura que continuará el proceso legal para esclarecer los hechos y pide que se revisen los protocolos del colegio para evitar que estos incidentes puedan repetirse.

Las autoridades educativas y ministeriales ya investigan el caso para determinar responsabilidades y establecer si existieron omisiones dentro del plantel.