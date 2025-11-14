Las multas en el Estado de México (Edomex) para 2025 serán más altas para los conductores que obstruyan el paso a peatones. Esta infracción, una de las más comunes en zonas urbanas, ahora tendrá sanciones económicas severas. Conocer los nuevos montos y lo que establece el reglamento de tránsito es clave para evitar una infracción.

¿Eres de los que te cruzas la cebra o rayas al llegar a un cruce? Ten en cuenta que los peatones también necesitan su espacio en la calle y para que sea respetado, se sancionará a quien no respete zonas destinadas para las personas.

¿Cuánto cuestan las multas Edomex 2025 por bloquear el paso a peatones?

El ajuste al reglamento de tránsito contempla sanciones para los automovilistas que impidan a los peatones cruzar una calle o avenida obstruyendo la cebra vial.

El nuevo esquema de sanciones contempla multas en el Edomex que van de 8 a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quienes no cedan el paso a peatones en zonas marcadas.

La UMA en 2025 es de $113.14 pesos, por lo que la multa será de $905 pesos a $1,131 pesos. La sanción económica por obstruir cruces peatonales o rampas, será de 3 a 5 veces la UMA, es decir, de $339 pesos a $566 pesos.

También se multará a los automovilistas que circulen o se estacionen en aceras, camellones, banquetas, ciclovías o carriles confinados para el transporte público o de alta capacidad o zonas reservadas. La multa para estos últimos casos será de 16 a 20 veces la UMA, lo que significa un pago de $1,810 pesos a $2,263 pesos.

¿Qué dice el Reglamento de Tránsito del Edomex sobre el respeto al peatón?

La actualización al reglamento de tránsito del Edomex entrará en vigor el próximo 25 de noviembre de 2025. El Artículo 55 señala que para regular el tránsito en la vía pública, se usarán rayas, símbolos, letras de colores pintadas o aplicadas, sobre el pavimento o en el límite de la acera inmediata al arroyo y cruces peatonales.

El Artículo 100 prohíbe a los conductores estacionarse en las vías peatonales, aceras, camellones, andadores, ciclovías y otras vías reservadas a los peatones.

📃 #ComunicadoDePrensa@Edomex reordena la movilidad: primero los peatones, luego los vehículos



Más información: 👇🏼 pic.twitter.com/fCHxPrpywW — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) November 14, 2025

¿Cómo evitar multas en Edomex por obstruir cruces y zonas peatonales?

La mejor manera de evitar multas en el Estado de México por obstruir el paso peatonal es tener una conducción responsable y poner atención a la señalización vial. Las recomendaciones para una conducción adecuada y para evitar una multa son:

