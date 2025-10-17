Niña se intoxica tras comer gomitas de marihuana en EU; ya había ingerido opioides de bebé
El padre de una niña de 5 años fue detenido en Florida, Estados Unidos, luego de que ingiriera gomitas de marihuana; sería su segunda intoxicación.
En Estados Unidos, un padre de familia fue detenido por negligencia médica, luego de que una niña de 5 años resultara intoxicada por consumir gomitas de marihuana en Flagler County, Florida.
Las autoridades acusan al hombre de no brindarle primeros auxilios. Lo más grave es que no es la primera vez que sucede un accidente de esta naturaleza.
Cuando la menor tenía apenas 10 meses, ingirió por error un opioide desconocido, que le provocó una discapacidad permanente.
Padre de la niña detenido por presunta negligencia en Florida
Las autoridades arrestaron a Ka’Juan Harris, de 29 años, luego de que supuestamente no la llevara a ningún hospital. Según los reportes policiales, Harris esperó varias horas, a pesar de que la pequeña ya lucía afectada.
Por su parte, la madre declaró que su expareja le avisó que la niña “solo dormiría y se recuperaría sola”, pero ocho horas después, la menor era incapaz de mantenerse de pie y tenía los ojos totalmente desorientados.
De bebé la menor habría consumido opioides que le dejaron una discapacidad
Este no fue el primer episodio de intoxicación de la niña. En 2020, con tan solo 10 meses de nacida, ingirió un opioide desconocido, lo que le provocó una discapacidad en el desarrollo del habla.
Tras comer las gomitas de cannabis, la menor permaneció dos noches inconsciente en el hospital, aunque los médicos dieron a conocer que ya se estaba recuperando.
Flagler county dad arrested after his 5 year old ate his cannabis gummies— CannaVesting (@Cannavesting) October 15, 2025
Keep these out of children’s hands and stop making the products/advertisements aimed towards kids. I’m sure these came from a gas station/smoke shop and not a licensed dispensary $MSOS pic.twitter.com/bX05IJ47ZE
Negligencia infantil en Estados Unidos y sanciones en Florida
En Estados Unidos, la negligencia infantil puede clasificarse como delito menor o grave, dependiendo de las circunstancias y de la relación que tenga el familiar con el menor.
- Delito menor: Pena de hasta un año en cárcel del condado y multas de hasta 2,000 dólares.
- Delito grave: La pena puede alcanzar hasta 15 años de prisión en Florida, con multas de hasta 10,000 dólares.
Debido a los antecedentes por posible consumo de sustancias ilícitas, la investigación sobre la actuación del padre continúa abierta, mientras las autoridades revisan posibles cargos adicionales por poner en riesgo la vida de su hija.