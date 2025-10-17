¡Los primeros en América Latina! Uruguay comienza posible legalización de la eutanasia

El Senado de Uruguay, comenzó el pasado miércoles las votaciones por el Proyecto de Ley “Muerte digna” que podría confirmar la legalización de la eutanasia en el país ubicado en América del Sur. Hace dos meses pasó por la Cámara de Diputados de dicha nación, en su mayoría con aceptación pues fueron 64 votos a favor y 2 en contra.

Si esta ley se aprueba, Uruguay podría convertirse en el primer país latinoamericano en regir el suicidio asistido, pues en los otros países, la eutanasia se ha obtenido por fallos judiciales y no por la vía legislativa . El debate comenzó al medio día y se espera que dure varias horas debido a la importancia del tema que divide opiniones en todo el mundo.

#SesiónSenado | El Senado trata el proyecto de ley de Muerte Digna.



🔴 Seguilo en vivo |

📄 Proyecto | — Senado Uruguay (@SenadoUy) October 15, 2025

¿Quién impulsó la Ley “Muerte Digna” en Uruguay?

Esta propuesta de ley fue impulsada por el partido político de izquierda, Frente Amplio, el cual gobierna actualmente Uruguay. Legisladores del partido dejaron claro que tienen una enorme responsabilidad en sus manos y que la ley aborda temas de salud, dignidad, libertad, vida y muerte.

Dejaron claro que el suicidio asistido es un derecho a decidir cómo pasar los últimos días de vida, si es que padeces alguna enfermedad incurable, con sufirimiento insportable y dejándote con una calidad de vida muy deteriorada.

#SesiónSenado | El Plenario debate el proyecto de ley de Muerte Digna.



🔴 Seguilo en vivo |

📄 Proyecto | — Senado Uruguay (@SenadoUy) October 16, 2025

Aprobación de uruguayos a la eutanasia

Según una encuesta revelada en mayo del año actual, 64% de los uruguayos aprueban la eutanasia, mientras que el 24% no están del todo de acuerdo. La Cifra, consultora uruguaya que realizó las encuestas, mencionó que la aprobación asociada a este tema creció 7 puntos porcentuales desde el 2022.

La consultora mencionó en sus encuestas que las personas que mostraban más desacuerdo hacia la eutanasia son las que se consideran religiosas, estos representan solamente el 16% del total de personas adultas del país.

Hoy no es un día cualquiera.



Uruguay pasará a ser el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia y uno de los primeros 10 países en el mundo.



🧡 El esfuerzo de años de trabajo de familiares, organizaciones civiles y representantes políticos se materializa hoy.… pic.twitter.com/H88RLh9Ows — Fede Preve Cocco (@fepreco) October 15, 2025

Eutanasia en América Latina

En América Latina el primer país en despenalizar la eutanasia fue Colombia en 1997, le siguió Ecuador en el 2024. Ambas despenalizaciones fueron por una resolución hecha durante disputas legales, en las cuales los jueces decidieron no castigar legalmente a las personas que la realizarían.

En 2012, Argentina aprobó una ley que autoriza a pacientes terminales rechazar algún tipo de tratamiento, alimento e hidratación. Aunque realmente en esta ley no se incluye la autorización legal para realizar la eutanasia.