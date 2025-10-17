Imputan a John Bolton; era asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump

Un jurado federal de los Estados Unidos imputó a John Bolton por cargos relacionados con el mal uso, la retención y la transmisión ilícita de información clasificada y de defensa nacional. El exasesor de Donald Trump fue acusado de 18 cargos relacionados al mal manejo de información.

Lo imputaron en Maryland y se espera que el mismo Bolton se entregue a las autoridades del Tribunal Federal de Greenbelt.

Justice Department Statements Regarding Indictment of Former National Security Advisor John Bolton https://t.co/lrNzDZqzvi @FBIBaltimore pic.twitter.com/yLcEqSjkLF — FBI (@FBI) October 16, 2025

Bolton asesoró a Trump

John fue muy cercano al presidente estadounidense, pues fue Consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos entre los años 2018 y 2019. Durante su tiempo en el gobierno, tuvo fuertes diferencias con el republicano Trump.

Las discrepancias entre John Bolton y Donald Trump eran profundas y sistemáticas, y se centraron principalmente en la estrategia de política exterior. Estas no eran solo sobre métodos, sino sobre la filosofía fundamental de cómo Estados Unidos debía interactuar con el mundo.

Sus visiones eran totalmente distintas y eso provocó la ruptura que finalizó en la destitución de John.

REPORTER: "John Bolton was just indicted by a grand jury. Do you have a reaction to that?"



PRESIDENT TRUMP: "I didn't know that. You're telling me for the first time! I think he's a bad person. Too bad. That’s the way it goes, right?”

pic.twitter.com/gbc5Oao4Kx — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 16, 2025

Ruptura entre Trump y Bolton

Su relación terminó abruptamente en septiembre de 2019, con versiones contradictorias sobre su partida. Las versiones fueron las siguientes:

Versión de Trump: El presidente anunció en X que había despedido a Bolton por estar en desacuerdo con muchas de sus sugerencias.

Versión de Bolton: Bolton afirmó que él fue quien ofreció su renuncia la noche anterior a que Trump hiciera el anuncio.

Tras su salida, Bolton se convirtió en un fuerte crítico de Trump y publicó un libro de memorias titulado “The Room Where It Happened”, donde describió al actual presidente estadounidense como incompetente y obsesionado con su reelección.

BREAKING: John Bolton, President Donald Trump's former national security adviser who later became his critic, was charged with transmission and retention of national defense information, court records show https://t.co/pxtdTAOwoS pic.twitter.com/KHZvw7oabu — Reuters (@Reuters) October 16, 2025

Bolton se volvió un “enemigo más de Trump

La imputación de John Bolton se produjo por el presunto mal manejo de información clasificada después de dejar el cargo, en un caso que sus partidarios y algunos analistas ven como una posible persecución política, dado que Bolton se convirtió en un crítico feroz de Donald Trump.

La investigación federal, que condujo a la imputación, se centró en dos aspectos principales: Bolton almacenó registros ultrasecretos del gobierno en su casa y oficina después de dejar la Casa Blanca y el presunto uso de una cuenta personal de correo electrónico (AOL) por parte de Bolton para redactar resúmenes diarios de sus actividades y conversaciones como Consejero de Seguridad Nacional.

La casa y las oficinas de John fueron registradas en agosto de 2025.