Ciclista muere atropellado en Reforma; conductor responsable huyó

Un ciclista murió al ser atropellado en pleno Paseo de la Reforma, a la altura del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México (CDMX) ; el conductor responsable se dio a la fuga, pero las autoridades ya revisan las cámaras de videovigilancia para encontrar pistas que permitan detenerlo.

El ciclista circulaba por la ciclovía que está en Reforma, a la altura del Museo Tamayo, cuando fue atropellado por el conductor del automóvil particular, que no respetó el carril confinado; el responsable en lugar de auxiliar a su víctima, no detuvo su marcha y huyó.

MP integra carpeta de investigación por homicidio del ciclista

De forma inmediata llegaron policías del sector Alameda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los cuales intentaron asistir al ciclista, un hombre de entre 30 y 35 años de edad. Sin embargo, producto de las heridas, el ciclistamurió de manera inmediata en el lugar de los hechos.

Agentes de la policía de la Ciudad de México acordonaron el sitio donde el ciclista fue atropellado, a la espera de las autoridades ministeriales, que se encargaron de abrir la carpeta de investigación correspondiente, por el delito de homicidio.

Revisan cámaras de seguridad para ubicar al conductor

Peritos en criminalística realizaron el levantamiento del cadáver de la víctima, además de recabar indicios de prueba para poder ubicar y detener al conductor responsable.

En la Ciudad de México hasta el tercer trimestre del 2022, según la Secretaría de Movilidad (Semovi) se registraron 157 personas fallecidas y 9 mil 42 personas lesionadas en accidentes de tránsito.

Un #ciclista murió #atropellado la madrugada de este sábado, en pleno Paseo de la #Reforma, a la altura del bosque de Chapultepec.



El conductor responsable se dio a la fuga, pero las autoridades ya revisan las cámaras de videovigilancia para ubicarlo. #DENUNCIA pic.twitter.com/B3TtYf6ell — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 4, 2023

Otro conductor huyó al atropellar a una ciclista

El 6 de agosto de 2022 una ciclista resultó lesionada, luego de que fue atropellada en Circuito Interior, en la Ciudad de México (CDMX), por el conductor de un automóvil que se dio a la fuga. Ante sus heridas la mujer fue auxiliada por paramédicos y trasladada al hospital.

La ciclista fue atropellada los primeros minutos de ese sábado, en la esquina del Eje 3 Poniente, Río Misisipi y Circuito Interior, en la alcaldía Cuauhtémoc, hasta donde se movilizaron los cuerpos de emergencia.