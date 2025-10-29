Encarcelan a cuatro tras muerte de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul

Los cuatro hombres detenidos por la muerte de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul que perdió la vida tras contra Rayados de Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, se quedarán en la cárcel al ser investigados por el delito de homicidio calificado.

Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Noé "N", Brayan "N", José "N" y Luis "N", quienes se quedarán en el Reclusorio Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

La defensa de los imputados solicitó la ampliación del plazo constitucional para que le sea definida su situación jurídica, por lo que será el 1 de noviembre cuando el juez defina si los vincula o no a proceso.

¿Qué se sabe del aficionado del Cruz Azul que murió tras partido en CU?

El 25 de octubre, al finalizar el partido entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, el aficionado fue detenido por personal de seguridad y, mientras era trasladado, murió.

Rodrigo Mondragón habría sido golpeado y levantado de manera ilegal, de acuerdo con testigos que se encontraban en el área del estacionamiento.

Al darse a conocer lo ocurrido, Protección Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que cuatro hombres están bajo investigación por su presunta participación en los hechos.

"Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se brindó toda la cooperación a las autoridades capitalinas y se proporcionó la información requerida sobre este lamentable hecho que ha consternado a la comunidad universitaria, con el fin de facilitar el desarrollo de las indagatorias correspondientes", dio a conocer la UNAM en un comunicado.

Asimismo, informó que entregó los videos que pudieron registrar lo que pasó, los cuales fueron solicitados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para esclarecer la situación.

La UNAM aseguró que se estableció contacto con la familia de Rodrigo Mondragón, se les ofreció apoyo, en tanto, se mantendrá atenta al resultado de las investigaciones para llevar a cabo sus procedimientos internos.

Padre de Rodrigo Mondragón: detenidos tienen antecedentes penales

Pedro Mondragón, padre de Rodrigo Mondragón, señaló que la UNAM contrató a personal de seguridad privada con un historial criminal.

“Se lo llevaron y lo dejaron en un estacionamiento lejos de todo... Dos de los cuatro detenidos hasta el momento tienen antecedentes penales, y la UNAM los contrató", declaró Pedro Mondragón en entrevista con Hechos AM.

La familia Mondragón acusa a las autoridades universitarias de mentir y obstruir la búsqueda de Rodrigo durante horas. El padre relató que, aunque Rodrigo murió aproximadamente a la 1 de la mañana, la familia fue notificada por testigos y comenzó la búsqueda de inmediato, pero fueron ignorados, tanto por la Fiscalía como por el jurídico de la universidad