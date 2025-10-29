Acribillan a empleados de una tortillería en Ciudad Juárez, Chihuahua; se reportan 4 muertos

La tarde de este martes 28 de octubre, se registró un ataque armado en una tortillería de la colonia Héroes de la Revolución, al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El saldo es de cuatro personas muertas y dos empleados lesionados, por lo que autoridades acordonaron la zona para iniciar con las primeras diligencias.

Ataque armado en tortillería de Ciudad Juárez; ¿qué pasó?

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados irrumpieron alrededor de las 15:30 horas en el establecimiento ubicado en las calles Juan Cobos y Guadalupe Castillas.

En cuestión de segundos, y sin mediar palabra, los sujetos abrieron fuego contra quienes se encontraban dentro, presuntamente empleados del lugar.

El ataque provocó que varias personas buscaran refugio y que los vecinos llamaran inmediatamente al número de emergencias 911, aunque los agresores lograron darse a la fuga.

Uno de los heridos fue trasladado de urgencia a un hospital cercano por elementos de Rescate Municipal, mientras que el otro fue atendido en el lugar por paramédicos. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado la identidad oficial de las víctimas.

Comienzan investigaciones en tortillería de Ciudad Juárez

Tras el ataque, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y la Fiscalía General del Estado (FGE) acordonaron la zona para preservar la evidencia.

Peritos forenses realizaron el levantamiento de los cuerpos y aseguraron varios casquillos percutidos, que servirán para avanzar en la investigación.

Por el momento, no se han reportado detenidos, por lo que autoridades mantienen operativos de búsqueda en colonias aledañas y revisan cámaras de seguridad para identificar a los responsables, mientras se busca determinar el móvil del crimen.

Violencia en Ciudad Juárez; ya suman 54 homicidios

Chihuahua sigue siendo uno de los estados con mayor incidencia delictiva, especialmente en Ciudad Juárez durante los últimos días.

Solo en dos días se reportaron 10 personas ejecutadas, y en lo que va de octubre la cifra asciende a 54 homicidios con armas de fuego en distintos puntos de la ciudad.

La violencia ha afectado tanto a ciudadanos como a pequeños comercios, generando un clima de inseguridad a nivel nacional, donde nadie se siente ya a salvo.

Por el momento, se habla de que las víctimas podrían incluir al dueño de la tortillería y a algunos empleados, entre ellos jóvenes familiares del propietario, aunque esto no ha sido confirmado.

