Así cierra la BMV y Wall Street hoy 10 de septiembre 2025

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron movimientos importantes al cierre de la jornada de este miércoles debido al optimismo de la IA en Estados Unidos.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte los cambios en las cotizaciones, así como el precio del dólar de hoy 10 de septiembre.

¿Cómo cierra la BMV hoy 10 de septiembre 2025?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la jornada de este miércoles con bajas en sus cotizaciones.

El S&P/BMV IPC, principal indicador bursátil del país, se ubicó en 60,489.19 puntos, lo que representó una disminución del 0.31%, equivalente a 190.34 unidades más respecto a la sesión previa.

Cierre Wall Street para este 10 de septiembre 2025

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 10 de septiembre de 2025 de forma mixta tras dos días consecutivos de aumentos, terminando el día en máximos históricos debido al optimismo sobre la IA.



S&P 500 sumó 0.30%, para cerrar en 6,532.04 puntos.

Nasdaq Composite aumentó 0.03%, hasta las 21,886.06 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones bajó 0.48%, hasta las 45,490.92 unidades

Precio del dólar en México hoy 10 de septiembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 10 de septiembre de 2025 en $17.65 pesos la compra y en $19.04 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.30 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

Valor del Bitcoin hoy 10 de septiembre de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 10 de septiembre de 2025, se ubica en 113 mil 789 dólares por unidad, registrando un aumento del 2.00% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 115 mil 95 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo hoy 10 de septiembre 2025

El precio del petróleo subió el miércoles 10 de septiembre más de un dólar por barril debido a que los inversores estaban preocupados por posibles interrupciones en el suministro después de que Polonia derribó drones en su espacio aéreo y Estados Unidos presionó por nuevas sanciones a los compradores de petróleo ruso el día después de un ataque israelí en Qatar, pero un reporte que mostró un aumento en los suministros estadounidenses limitó las ganancias.

