Así cierra la BMV y Wall Street hoy 27 de agosto 2025

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron cambios importantes al final de la jornada de este miércoles 27 de agosto 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el cierre de mercados.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 27 de agosto 2025

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, experimentó un crecimiento positivo el 27 de agosto, cerrando la jornada con un aumento del 0,89% y alcanzando los 58.647,52 puntos. Durante la sesión, el índice demostró una notable volatilidad, oscilando entre un mínimo de 57.623,87 y un máximo de 58.699,37 puntos, lo que representa un rango de fluctuación del 1,83%.

A pesar de este avance diario, el índice muestra una ligera disminución del 0,98% en la última semana. Sin embargo, su desempeño anual sigue siendo sólido, con una apreciación del 13,99%. Actualmente, el S&P/BMV IPC se encuentra un 0,98% por debajo de su máximo anual de 59.225,48 puntos y un 19,79% por encima de su mínimo registrado en lo que va del año.

¿Cómo cierra Wall Street este 27 de agosto 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 27 de agosto de 2025 con una serie de ganancias por segundo día consecutivo; siguen las expectativas sobre el futuro de la Fed.

S&P 500 suma 0.24%, para cerrar en 6,481.40 puntos.

Nasdaq Composite aumenta 0.21%, hasta las 21,590.14 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones sube 0.32%, hasta los 45,565.23



Precio del dólar en México hoy 27 de agosto 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 27 de agosto de 2025 en $17.80 pesos la compra y en $19.09 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.30 pesos la venta; recuerda que todos los días los precios cierran de forma distinta, por esto recomendamos estar pendientes de los cambios.

Valor del Bitcoin hoy martes 27 de agosto de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 26 de agosto de 2025, se ubica en 112 mil 65 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.14% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 89 mil 356 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo para este miércoles

El precio del petróleo WTI subió un 1,42% este miércoles, cotizándose a $64,15 por barril. Este incremento se atribuye a una disminución en las reservas de crudo en Estados Unidos.