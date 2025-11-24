Dólar HOY: ¿Sube o baja? El precio del tipo de cambio y la clave para cambiar tus pesos

Si necesitas cambiar pesos a dólares hoy 24 de noviembre, es importante conocer cual es el precio oficial de la moneda estadounidense y qué factores están influyendo en su valor. Esta mañana, el dólar inicia la jornada con movimientos moderados, impulsado por las expectativas de que la Reserva Federal podría reducir las tasas de interés el próximo mes; estos comentarios han limitado su avance frente a divisas fuertes como el euro y el franco suizo, lo que ayuda a mantener un tipo de cambio más estable para los consumidores mexicanos.

Aun así, el dólar muestra fuerza frente al yen, ya que los mercados esperan posibles intervenciones del gobierno japonés para frenar la caída de su moneda; además, registra ligeros avances ante divisas vinculadas a materias primas, como el dólar australiano y neozelandés.

Para quienes van a viajar, pagar servicios en dólares o simplemente salen a comparar precios en bancos y casas de cambio, este panorama internacional explica por qué el tipo de cambio puede variar durante el día y por qué es clave revisar la cotización actualizada antes de realizar cualquier operación.

Precio del dólar hoy lunes 24 de noviembre del 2025 en Banco Azteca

Si es de tu interés realizar una o varias operaciones con la divisa estadounidense en México, Banco Azteca siempre es tu mejor opción, el precio del dólar actualmente se ubica en $17.05 pesos a la compra y se vende en $18.95 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes 24 de noviembre del 2025.

Intercambia divisas con confianza. Si quieres cambiar dinero en México, recuerda que entre todos los bancos, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, pues está abierto de 09:00 de la mañana hasta las 09:00 de la noche los 365 días del año.

Costo del dólar en Tijuana hoy 24 de noviembre del 2025

Si actualmente te encuentras en la frontera y necesitas realizar una o más operaciones para cruzar a Estados Unidos, debes saber que el precio del dólar en los bancos de Tijuana se ubica en un rango de $18.47 pesos la venta.

Es importante recordar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad fronteriza en la que trates de realizar la operación.

Conoce el precio del dólar canadiense en bancos de México hoy 24 de noviembre

¿Más transacciones? Te recordamos que hoy 24 de noviembre, en Banco Azteca, encontrarás el mejor precio el dólar canadiense; actualmente se ubica en $11.15 pesos la compra y se vende en $13.28 pesos mexicanos en las ventanillas de los bancos durante la apertura de este lunes.

Precio del Bitcoin hoy 24 de noviembre del 2025

Tras una semana rompiendo el mercado a la baja, el bitcoin tomó un respiro hoy 24 de noviembre. Bitcoin cayó a su mínimo en siete meses el viernes, cerrándose en el nivel de 80 mil dólares por debajo del cual algunos analistas consideran que probablemente habrá pérdidas mucho mayores para la criptomoneda más grande del mundo.

A pesar de esta situación, el precio de las criptomonedas repunto a inicios de semana y se mantiene con fuerza al alza. Este 24 de noviembre del 2025, el precio del Bitcoin arrancó la jornada con un pico al alza y actualmente ronda los 87 mil 44 dólares.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda actualmente se ubica en 1 millón 611 mil 680 pesos.

Costo actualizado del petróleo este lunes 24 de noviembre

Los precios del petróleo empezaron la semana estables después de haber caído cerca de 3 por ciento días antes. Los inversionistas están atentos porque, por un lado, Estados Unidos podría bajar las tasas de interés, y por otro, existe la posibilidad de un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania que relajaría sanciones contra Rusia, uno de los mayores productores.

Mientras tanto, Estados Unidos y Ucrania ajustan una propuesta de paz que, según Kiev y aliados europeos, favorecía demasiado a Moscú, buscando acercar posiciones para avanzar en negociaciones.



Petróleo Brent : 62.50 dólares el barril



: 62.50 dólares el barril Petróleo West Texas Intermediate (WTI): 58.03 dólares el barril



(WTI): 58.03 dólares el barril Mezcla Mexicana de Exportación: 55.41 dólares por barril

