Cuenta regresiva | Últimos días para visitar las reliquias de San Judas Tadeo en la CDMX: ¿Dónde y hasta cuándo se podrán ver?

El calendario de la fe en la capital mexicana se encuentra en sus jornadas finales. Los preciados vestigios del Apóstol, conocido popularmente como el patrono de las causas desesperadas, tienen un itinerario riguroso que culminará pronto.

Después de haber recorrido varios puntos de la metrópoli, los sagrados restos de San Judas Tadeo se preparan para su inminente partida de vuelta a la sede central de la Iglesia, en Roma, una vez que finalice el día 11 de diciembre. Los creyentes y devotos tienen solo cuatro paradas adicionales en distintos recintos religiosos de la Ciudad de México para rendir homenaje antes de que emprendan el viaje de retorno.

Los restos de San Judas Tadeo comienzan su último recorrido por la Ciudad de México

Actualmente, el punto de concentración de la comunidad devota se sitúa en una iglesia al suroriente. Desde el inicio de esta semana, específicamente el miércoles, los fieles se han congregado en el Templo de la Inmaculada Concepción, ubicado en el sector conocido como Campestre.

Esta ubicación mantendrá abiertas sus puertas a los visitantes por dos días consecutivos, siendo el 4 de diciembre la última oportunidad para el encuentro en este sitio. La afluencia de personas es alta, por lo que las autoridades de seguridad han tomado medidas de resguardo.

Tras finalizar su presencia en la Inmaculada Concepción, la gira continúa sin pausa hacia el poniente de la capital. El cronograma establece que el viernes y el sábado subsiguientes, es decir, los días 5 y 6 del mes, los objetos de veneración serán trasladados a un moderno complejo parroquial.

Se trata del templo dedicado a San Josemaría Escrivá, localizado en la exclusiva zona de Santa Fe. Al igual que en la parada anterior, este punto servirá como centro de peregrinación durante un período de cuarenta y ocho horas para recibir a los habitantes de esa demarcación territorial.

Cada parada ofrece una oportunidad de fe hasta su regreso a Roma

El penúltimo destino de este significativo recorrido está fijado para el siguiente par de días. Durante el 7 y 8 de diciembre, los restos serán movilizados hacia un punto más céntrico, el Templo de María Auxiliadora, situado en la colonia Anáhuac.

Estos dos días adicionales completan la secuencia de visitas intermedias, ofreciendo una ventana de tiempo crucial para aquellos que aún no han podido asistir. La organización logística es vital para el traslado entre estos puntos con el fin de respetar los tiempos establecidos y la alta demanda de la feligresía.

Finalmente, el gran cierre se llevará a cabo en el principal recinto católico de la nación. La etapa conclusiva de esta muestra de fe tendrá lugar en la histórica Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.

Aquí, el público tendrá la última oportunidad para la contemplación y la oración, con una permanencia programada que abarca tres días: comenzará el martes 9 de diciembre y se extenderá hasta el jueves 11 de diciembre. Esta fecha límite es crucial, pues marca el momento en que los vestigios abandonarán definitivamente el territorio nacional, emprendiendo el viaje de regreso a la capital italiana.

Las autoridades refuerzan la seguridad en los templos durante la peregrinación de las reliquias de San Judas Tadeo

Ante la magnitud de la movilización de fieles, el despliegue de seguridad es notable en todos los puntos de la agenda. Elementos de la fuerza pública capitalina han sido asignados para llevar a cabo tareas de monitoreo y vigilancia constante en los alrededores de cada uno de los templos visitados.

Esta labor tiene un doble propósito: salvaguardar la integridad de los objetos sagrados y, simultáneamente, garantizar la tranquilidad y el bienestar físico de los miles de asistentes que se dan cita en estos lugares de culto.

La presencia policial se mantendrá activa y visible hasta el momento de la partida de la urna con los restos. El peregrinaje en México está por terminar, dejando solo estos cuatro espacios como las postreras oportunidades para la inmensa cantidad de devotos que desean participar en este evento de profunda significación religiosa.

