¡Cambios en los mercados! Cierre de BMV y Wall Street hoy 4 de septiembre

Ante las perspectivas de los inversionistas sobre un recorte en la tasa de interés de EU, el peso mexicano retrocedió al cierre de la jornada de este jueves 4 de septiembre. Mientras que, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron movimientos importantes.

¿Cómo cierra la BMV hoy 4 de septiembre 2025?

A pesar de la divulgación de cifras del mercado laboral de Estados Unidos, la BMV cerró en 59,867.62 unidades , lo que representa un aumento de de 216.05 puntos, en comparación la jornada del miércoles.

Con datos del Banco de México, el tipo de cambio finalizó en 18.7402 unidades frente a la divisa estadounidense. Aumentando la preocupación entre inversionistas sobre las perspectivas económicas del país vecino.

Cierre Wall Street para este 4 de septiembre 2025

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 4 de septiembre de 2025 con alzas debido a que los inversionistas siguen pendientes de las perspectivas de un posible recorte en la tasa de interés.



S&P 500 sumó 0.83%, para cerrar en 6,502.08 puntos.

Nasdaq Composite aumentó 0-96%, hasta las 21,704.99 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones ganó 0.77%, hasta las 45,621.29 unidades

Precio del dólar en México hoy 4 de septiembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 4 de septiembre de 2025 en $17.75 pesos la compra y en $19.19 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.30 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

Valor del Bitcoin hoy 4 de septiembre de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 4 de septiembre de 2025, se ubica en 110 mil 394 dólares por unidad, registrando una baja del 1.70% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 68 mil 258 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Bitcoin cierra arriba de los cien mil dólares|GOOGLE

Precio del petróleo hoy 4 de septiembre 2025

El precio del petróleo cayó cerca de un 1% para este jueves, acercándose a un mínimo de dos semanas debido a un aumento sorpresivo en los inventarios de crudo en Estados Unidos.

