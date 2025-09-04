¡Cambios en los mercados! Cierre de BMV y Wall Street hoy 4 de septiembre
Wall Street y la Bolsa Mexicana de Valores terminaron la jornada con cambios debido al posible recorte en la tasa de interés de EU, ¿cómo cierra la BMV?
Ante las perspectivas de los inversionistas sobre un recorte en la tasa de interés de EU, el peso mexicano retrocedió al cierre de la jornada de este jueves 4 de septiembre. Mientras que, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron movimientos importantes.
¿Cómo cierra la BMV hoy 4 de septiembre 2025?
A pesar de la divulgación de cifras del mercado laboral de Estados Unidos, la BMV cerró en 59,867.62 unidades, lo que representa un aumento de de 216.05 puntos, en comparación la jornada del miércoles.
Con datos del Banco de México, el tipo de cambio finalizó en 18.7402 unidades frente a la divisa estadounidense. Aumentando la preocupación entre inversionistas sobre las perspectivas económicas del país vecino.
Cierre Wall Street para este 4 de septiembre 2025
Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 4 de septiembre de 2025 con alzas debido a que los inversionistas siguen pendientes de las perspectivas de un posible recorte en la tasa de interés.
- S&P 500 sumó 0.83%, para cerrar en 6,502.08 puntos.
- Nasdaq Composite aumentó 0-96%, hasta las 21,704.99 unidades.
- Promedio Industrial Dow Jones ganó 0.77%, hasta las 45,621.29 unidades
Precio del dólar en México hoy 4 de septiembre 2025
El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 4 de septiembre de 2025 en $17.75 pesos la compra y en $19.19 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.
El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.30 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.
Valor del Bitcoin hoy 4 de septiembre de 2025
El precio del Bitcoin al término de la jornada de 4 de septiembre de 2025, se ubica en 110 mil 394 dólares por unidad, registrando una baja del 1.70% en comparación con su último cierre.
Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 68 mil 258 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.
Precio del petróleo hoy 4 de septiembre 2025
El precio del petróleo cayó cerca de un 1% para este jueves, acercándose a un mínimo de dos semanas debido a un aumento sorpresivo en los inventarios de crudo en Estados Unidos.
- Petróleo Brent - $66.95 dólares por barril
- Petróleo West Texas Intermediate (WTI) - $$63.48 dólares por barril