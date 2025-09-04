Nuevo precio del dólar: Tipo de cambio actualizado al 4 de septiembre de 2025

¿Quieres saber cuál es el precio del dólar hoy en México? En Fuerza Informativa Azteca te compartimos el tipo de cambio actualizado de este jueves 4 de septiembre de 2025, con las cotizaciones más recientes de los principales indicadores financieros. De esta manera, podrás contar con información confiable para tomar decisiones más acertadas sobre tu dinero.

Conoce cuánto aumenta el costo por cada dólar y de qué forma este cambio puede impactar en tu economía diaria. ¡Compara las opciones disponibles y elige la alternativa más conveniente para realizar tus transacciones o cambiar tus divisas!

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca? El precio del dólar Banco Azteca se ubica en $17.70 a la compra y se vende en $19.14 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy jueves 4 de septiembre de 2025.

¡Dólar hoy Banco Azteca 2025! Recuerda que si quieres cambiar tu dinero durante esta jornada de este jueves 4 de septiembre de 2025, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, que abre desde las 9:00 de la mañana y hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca? El precio del dólar Banco Azteca se ubica en $17.70 a la compra y se vende en $19.14 pesos en ventanilla|Banco Azteca

Precio del Dólar Canadiense hoy jueves 4 de septiembre de 2025

El precio del dólar canadiense en México se ubica en $12.15 a la compra, mientras que se cotiza en $14.15 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de este jueves 4 de septiembre de 2025.

Precio del dólar en Tijuana hoy jueves 4 de septiembre de 2025

¿Vas pa´l otro lado? ¡Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana! Durante esta jornada de hoy jueves 4 de septiembre de 2025, el dólar en Tijuana se vende en $18.74 pesos.

Entérate del precio del dólar hoy en Tijuana|“Cotización.co”

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy jueves 4 de septiembre de 2025?

El precio del Bitcoin inició la jornada de hoy jueves 4 de septiembre de 2025 en 93,585 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa una baja de 0.07% en comparación con su cierre de ayer.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda (BTC) abrió el día ubicándose en 1 millón 893 mil 466 pesos por unidad.

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada y un sistema de pago que no requiere de banco central o administrador único para su funcionamiento.















|“Google”

El dólar estadounidense operaba estable el jueves en una semana volátil antes de un informe de empleo crucial y con datos que indicaban debilidad en el mercado laboral, lo que ha reforzado las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas este mes.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 4 de septiembre de 2025?

El precio del petróleo cayó un 1.5% el jueves, sumándose a su caída de más de un 2% en la sesión anterior, mientras los inversores aguardaban una reunión de fin de semana de la OPEP+ en la que se espera que los productores consideren otro aumento en los objetivos de producción.

A las “1301" (GMT), el crudo Brent caía 89 centavos de dólar, o 1.3%, a 66.71 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaba 85 centavos, o 1.3%, a 63.12 dólares el barril.