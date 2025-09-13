¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores y precio del dólar 12 de septiembre 2025?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró cambios importantes este viernes 12 de septiembre de 2025. Este fue el cierre hoy y el precio del dólar. ¿Los mercados dieron un respiro?

¿Cómo cierra la BMV hoy 12 de septiembre 2025?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC sumó un 0.4% a 61,798.94 puntos al cierre de este viernes 12 de septiembre de 2025.

Cierre Wall Street hoy 12 de septiembre 2025

El Nasdaq registró un cierre récord el viernes 12 de septiembre en una sesión de negociación mixta, impulsado por Microsoft mientras los inversores esperan la reunión de política de la Reserva Federal la próxima semana, cuando se espera ampliamente que reduzca las tasas de interés para contrarrestar una desaceleración en el mercado laboral.



El S&P 500 perdió 3,18 puntos, o un 0,05%, para cerrar en 6.584,29 puntos

Nasdaq Composite ganó 98,03 puntos, o un 0,44%, hasta los 22.141,10

Promedio Industrial Dow Jones cayó 273,78 puntos, o un 0,59%, hasta los 45.834,22

Precio del dólar en México hoy 12 de septiembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 12 de septiembre de 2025 en $17.55 pesos la compra y en $18.94 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Precio del petróleo hoy 12 de septiembre 2025

Los precios del petróleo subieron el viernes después de que un ataque con un dron ucraniano suspendió las cargas desde el puerto más grande del oeste de Rusia, pero las ganancias fueron limitadas por las preocupaciones sobre la demanda estadounidense.



Los futuros del crudo Brent cerraron en 66,99 dólares por barril, un alza de 62 centavos (0,93%)

El crudo West Texas Intermediate cerró en 62,69 dólares, una ganancia de 32 centavos (0,51%).

Temprano en el día, el crudo reaccionó al ataque con drones en el puerto de Primorsk , en el noroeste de Rusia, lo que llevó a una suspensión de las operaciones de carga de petróleo durante la noche, dijo un funcionario del servicio de seguridad SBU de Ucrania.

Con información de Reuters