Piloto canadiense es atropellado y hospitalizado en Zapopan | ZMG de Noche

En la avenida Adolfo López Mateos, a la altura del cruce con avenida Moctezuma en la colonia Ciudad del Sol, municipio de Zapopan, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, un hombre de origen canadiense fue atropellado gravemente. Automovilistas que circulaban por los carriles centrales de sur a norte solicitaron ayuda tras encontrar al lesionado ensangrentado y tendido en el pavimento.

Piloto aviador canadiense en estado crítico tras atropellamiento en López Mateos

Paramédicos de Cruz Verde Las Águilas y Cruz Roja, junto con la Policía Vial, llegaron rápidamente para resguardar la zona y brindar primeros auxilios.

La víctima, identificada como piloto aviador y de aproximadamente 40 a 45 años, presentaba un trauma severo de cráneo, posibles fracturas y múltiples contusiones, por lo que su condición fue catalogada como crítica.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre de origen canadiense fue atropellado cuando intentó cruzar López Mateos y Moctezuma en la Col. Ciudad del Sol.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/lP8ZKNNPbf — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 26, 2025

Cámaras del C5 buscan a responsable de huir

Las autoridades intentan localizar el vehículo involucrado en el atropellamiento, que huyó del lugar. Para ello revisan las cámaras del C5 en busca de pistas que ayuden a identificar al responsable. El hombre estaba hospedado en un hotel de la zona y aparentemente cruzaba la avenida cuando ocurrió el accidente.

El reporte inicial ocurrió porque varios conductores notaron al hombre sobre la vía y detuvieron su marcha para pedir ayuda. Ante la gravedad de las lesiones, el piloto fue trasladado a la Cruz Roja del Parque Morelos para recibir atención médica especializada.

Violencia en Guadalajara: Asesinan a hombre a balazos en la colonia Agustín Yáñez

En un hecho separado, múltiples detonaciones de arma de fuego alarmaron a vecinos de la calle Arquímides﻿ con su cruce en Científicos﻿, colonia Agustín Yáñez﻿, Guadalajara.

Policías llegaron al lugar para encontrar un hombre de aproximadamente 35 años herido por disparos en la cabeza. Paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar. Versiones policiales indican que fue perseguido y atacado a sangre fría. La Fiscalía del Estado de Jalisco investiga el caso.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre perdió la vida a consecuencia de una agresión con arma de fuego en calles de la Col. Agustín Yáñez en Guadalajara.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/QnPeB2a4tS — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 26, 2025

Controlan incendio en edificio en desuso en Valle Real, Zapopan

Una emergencia más tuvo lugar en un edificio abandonado en la avenida Paseo Valle Real, Zapopan, donde un departamento en el piso 18 sufrió un incendio.

Bomberos, paramédicos y policías acudieron para controlar las llamas que consumieron muebles y artículos de madera. No hay reporte de personas lesionadas y las autoridades aún desconocen la causa del incendio.

