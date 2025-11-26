ALERTA AMBER: Desapareció la pequeña Arantza Sinai, de 8 años, en Tlalmanalco, Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha activado el protocolo Alerta Amber con carácter de urgencia para localizar a la niña Arantza Sinai Toriz Moysen, de tan solo 8 años de edad. El caso ha despertado preocupación debido al considerable lapso de tiempo transcurrido entre la desaparición de la menor y la emisión oficial de su ficha de búsqueda.

De acuerdo con el reporte oficial número AAEM/1031431/2025, la pequeña fue vista por última vez en el municipio de Tlalmanalco, Edomex, el pasado miércoles 5 de noviembre de 2025; sin embargo, la denuncia y la posterior activación de la alerta no ocurrieron sino hasta el día 25 de noviembre, es decir, 20 días después de que se perdiera su rastro.

Alerta Amber en el Edomex: Los detalles Arantza Sinai

El resumen de los hechos proporcionado por la Fiscalía mexiquense es breve: "Se desconoce su ubicación". No se ofrecen detalles sobre si estaba acompañada o si salió de su domicilio, lo que aumenta la incertidumbre.

Las autoridades han determinado activar la alerta al considerar que la integridad de Arantza Sinai se encuentra en riesgo y que "puede ser víctima de la comisión de un delito".

Tlalmanalco, el municipio donde ocurrieron los hechos, se encuentra en la zona oriente del estado, en las faldas de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. La difusión de su fotografía en esta región y zonas aledañas como Chalco o Amecameca es vital.

Señas particulares de Arantza Sinai, desaparecida en Tlalmanalco, Edomex

Dado el tiempo que ha pasado, es fundamental que la población memorice las características físicas de la menor. Arantza tiene 8 años (nacida el 9 de diciembre de 2016), una edad en la que es altamente vulnerable.

Características Físicas:



Estatura: 1.20 metros.

1.20 metros. Peso: 26 kilogramos.

26 kilogramos. Complexión: Mediana.

Mediana. Tez: Morena clara.

Morena clara. Cabello: Negro y ondulado.

Negro y ondulado. Ojos: Café oscuro, de tamaño mediano.

Café oscuro, de tamaño mediano. Cejas: Pobladas.

Pobladas. Nariz: Achatada.

La ficha destaca un rasgo distintivo que puede ser determinante para su identificación: Arantza tiene acné en el lado derecho del cuello. Se pide a la población poner atención a este detalle específico.

El día que fue vista por última vez, la niña vestía ropa sencilla y cómoda:



Pants de color azul marino.

Playera de color blanco.

¿Cómo contactar por una Alerta Amber en Edomex?

La Fiscalía del Estado de México hace un llamado desesperado a la sociedad. Han pasado tres semanas desde que Arantza Sinai desapareció de su entorno en Tlalmanalco. Si usted la ha visto, cree haberla visto en días pasados, o tiene información sobre quién podría tenerla, por favor no dude en reportarlo. La información es anónima y confidencial.

Se han habilitado las siguientes líneas de emergencia para recibir cualquier dato:

