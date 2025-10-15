Senado prepara voto exprés para la Ley de Amparo sin revisión en Comisiones

La polémica minuta de la Reforma a la Ley de Amparo, recién aprobada en la Cámara de Diputados, ha llegado al Senado de la República, donde los legisladores de la mayoría morenista buscarán aprobarla de inmediato. Se ha dado a conocer que el plan es llevar los cambios directamente al Pleno en las próximas horas, sin pasar por el proceso de discusión en comisiones.

Aprueban reforma que limita tu derecho al #Amparo



Con la mayoría de Morena, PT y PVEM, la Cámara de Diputados avaló en lo general la reforma a la #LeyDeAmparo.



La oposición advierte que esta ley limita a los ciudadanos el derecho a la protección de la justicia frente a abusos… pic.twitter.com/HvzjGnOj1n — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 15, 2025

Morena prepara “albazo” en la Cámara Alta para Ley de Amparo

Esta maniobra legislativa acelera drásticamente el proceso de aprobación de una reforma que ha generado intensas críticas de la oposición y de expertos en derecho constitucional.

Desde que Morena se consolidó como la primera fuerza en el Senado, esta es la octava ocasión en que un tema de gran calado es llevado a votación directa en el Pleno, eludiendo el análisis detallado y el debate técnico que se supone deben ocurrir en comisiones.

Cabe señalar, que para que esta dispensa de trámites sea legal, se requiere que las dos terceras partes del Pleno la autoricen; sin embargo, dado el control de la mayoría, se anticipa que esta votación será solo un trámite político.

La prisa por aprobar la minuta busca ratificar los cambios introducidos por los diputados, incluyendo la restricción a las suspensiones de actos de autoridad y el controvertido artículo sobre la retroactividad, aunque haya existido consenso para eliminar este último.

Este movimiento subraya la intención de Morena de concretar la reforma a la Ley de Amparo antes de que termine el periodo de sesiones, ignorando las advertencias de que la ley vulneraría la defensa de los derechos de ciudadanos y empresas.

En la sesión de la Cámara de Diputados que se llevó durante la tarde del pasado lunes, las alertas de la oposición se encendieron porque ahora el gobierno podrá limitar las suspensiones de amparo, el interés legítimo para solicitarlo y pasar por alto la presunción de inocencia.