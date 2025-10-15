Cae Nazario ‘N’, líder criminal y extorsionador del CJNG en Guadalajara

En Guadalajara, Jalisco, durante la madrugada de este martes 15 de octubre de 2025, durante un fuerte operativo encabezado por fuerzas federales y la Fiscalía General de la República (FGR), fue detenido Nazario ‘N’, señalado como uno de los presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El arresto ocurrió durante la madrugada en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, donde también fueron capturados Juan Martín ‘N’ y Jorge Octavio ‘N’, vinculados con actividades de extorsión y venta de droga en los estados de Jalisco y Puebla.

¿Cómo fue capturado Nazario “N”, presunto líder del CJNG en Guadalajara?

De acuerdo con fuentes oficiales, las detenciones se realizaron tras la ejecución de cuatro cateos simultáneos en casas de seguridad localizadas mediante extensas labores de inteligencia, análisis de movimientos y seguimiento de redes delictivas.

En cada inmueble, los elementos aseguraron armas cortas, diez cargadores, 186 cartuchos útiles de distintos calibres, metanfetamina, equipos de comunicación y cinco vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, que eran utilizados para trasladar droga y proteger a los integrantes del grupo.

El operativo fue desplegado de manera coordinada y meticulosa por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República, con el respaldo directo del Gobierno del Estado de Jalisco.

Durante varias horas, los elementos mantuvieron un perímetro de seguridad, revisaron cada inmueble minuciosamente y aseguraron rutas de escape, demostrando la magnitud de las acciones implementadas para neutralizar a generadores de violencia en la región occidente del país.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAE “EL CHIAPANECO” TRAS EL ASESINATO DE CUATRO PERSONAS DENTRO DE UNA CAMIONETA EN NEZAHUALCÓYOTL

#Jalisco | Detienen a 3 operadores del CJNG en casas de seguridad



La célula fue capturada en la colonia Jardines del Bosque de #Guadalajara. Entre lo asegurado se encuentra un vehículo blindado, cartuchos y metanfetamina. pic.twitter.com/1pqWoEenka — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 15, 2025

Tras la captura, los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

Las autoridades reiteraron su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad y la paz en el estado, además de destacar que las operaciones contra células delictivas del CJNG seguirán reforzándose en los próximos días.