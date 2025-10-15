Restaurante flotante es arrastrado por la corriente del río Tuxpan tras fuertes lluvias y reaparece frente a Alvarado

Las intensas lluvias que azotaron a Veracruz de última hora en días recientes no solo dejaron caos, inundaciones y daños materiales: también provocaron una escena insólita. El icónico restaurante flotante ‘El Atracadero', anclado sobre el río Tuxpan desde hace varios años, fue arrastrado por la fuerte corriente y terminó reapareciendo frente a las costas del municipio de Alvarado, a cientos kilómetros de su ubicación original.

Lluvias torrenciales provocan el arrastre del restaurante flotante por el río Tuxpan

De acuerdo con un reporte de Protección Civil de Alvarado, pescadores de la zona fueron los primeros en localizar la estructura flotante a unos ocho kilómetros mar adentro, entre Antón Lizardo y el puerto de Alvarado. Tras el hallazgo, notificaron a la Capitanía de Puerto, que junto con elementos de la Marina Armada de México, logró remolcarla hasta el muelle para su resguardo.

El director de Protección Civil local, Daniel Romero, informó que en el momento del hallazgo no había tripulación dentro del restaurante, el cual fue asegurado de inmediato para evitar riesgos.

En redes sociales, circularon videos que mostraban al restaurante navegando sin rumbo, convertido en símbolo del poder de la naturaleza tras las lluvias torrenciales.

Restaurante flotante de Tuxpan 🍽️🚤 aparece en costas de Alvarado. 🌊🏖️ pic.twitter.com/ZLBh48g07O — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) October 15, 2025

Inundaciones y daños dejan severa emergencia en Veracruz tras intensas lluvias

Pero el caso de ‘El Atracadero’ es apenas una muestra del impacto que las precipitaciones han dejado en Veracruz. Más de 40 municipios resultaron afectados, 22 con daños graves, y se reportan 29 personas fallecidas y 18 desaparecidas.

En zonas como Poza Rica y el norte del estado, ríos desbordados y cerros reblandecidos mantienen a cientos de familias incomunicadas.

La fuerza de la corriente provocado por las intensas lluvias también ha arrastrado objetos tan diversos como lavadoras, palizada y restos de ganado, lo que evidencia la magnitud de la emergencia que enfrenta la región. Mientras tanto, comunidades enteras permanecen bajo el agua, esperando que la ayuda llegue antes de que la creciente cobre más vidas.