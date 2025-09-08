¡Cambios en los mercados! Cierre de la BMV y Wall Street hoy 8 de septiembre 2025

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron movimientos importantes al cierre de la jornada de este miércoles debido al nerviosismo por el posible recorte de las tasas de interés de EU.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte los cambios en las cotizaciones, así como el precio del dólar de hoy 8 de septiembre.

¿Cómo cierra la BMV hoy 8 de septiembre 2025?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la sesión de este lunes 8 de septiembre con un avance moderado, reflejando optimismo entre los inversionistas ante las señales económicas recientes. El principal índice, el S&P/BMV IPC, registró un cierre en 60,649.76 puntos, lo que representa un incremento de 0.28% o 170 puntos respecto a la sesión anterior.

Durante la jornada, se negociaron 175,925,530 títulos, lo que indica una actividad considerable dentro del mercado mexicano. Los movimientos de este lunes muestran una tendencia positiva, aunque cautelosa, influenciada por factores locales e internacionales que siguen siendo monitoreados por los inversionistas.

El avance de 0.28% del S&P/BMV IPC refleja un impulso moderado, impulsado principalmente por sectores clave de la economía mexicana, aunque algunos analistas señalan que la volatilidad global podría limitar un crecimiento más pronunciado en los próximos días.

Cierre Wall Street para este 8 de septiembre 2025

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 8 de septiembre de 2025 con alzas debido a las apuestas por posibles recortes en la tasas de interés de EU.



S&P 500 sumó 0.21%, para cerrar en 6,495.15 puntos.

Nasdaq Composite aumentó 0.45%, hasta las 21,798.70 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones ganó 0.25%, hasta las 45,514.95 unidades

Precio del dólar en México hoy 8 de septiembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 8 de septiembre de 2025 en $17.65 pesos la compra y en $19.14 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.30 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

Valor del Bitcoin hoy 8 de septiembre de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 8 de septiembre de 2025, se ubica en 111 mil 998 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.77% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 90 mil 105 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.