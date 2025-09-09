¡Caos vial! Cierran la México-Puebla por volcadura de pipa de gas
En la madrugada de este lunes se registró la volcadura de una pipa de gas en la México-Puebla; autoridades cierran ambos sentidos de la carretera.
¡Atención, automovilistas! La volcadura de una pipa de gas provocó el cierre de la México-Puebla hoy 9 de septiembre 2025 en el kilómetro 39; autoridades llevan trabajando en el incidente por más de 6 horas.
Personal de CAPUFE, Protección Civil y Bomberos se encuentran en la zona; piden a las y los conductores tomar precauciones.
Hasta el momento se desconoce si el accidente dejó personas heridas; autoridades no han dado más información al respecto.
Alternativas viales tras cierre de la México-Puebla
Por el cierre de la México-Puebla hoy 9 de septiembre 2025, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) recomienda a los automovilistas desviarse hacia el tramo libre en los siguientes punto:
- Dirección a CDMX, a la altura del kilómetron 63
- Dirección Puebla, a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos.
☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoPuebla, km 39. Se informa a las personas usuarias, que continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos por la atención del accidente. Personal de CAPUFE, Protección Civil y Bomberos se encuentran laborando en la zona.— CAPUFE (@CAPUFE) September 9, 2025
Por seguridad, se mantiene…