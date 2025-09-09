Logo InklusionSitio accesible
¡Caos vial! Cierran la México-Puebla por volcadura de pipa de gas

En la madrugada de este lunes se registró la volcadura de una pipa de gas en la México-Puebla; autoridades cierran ambos sentidos de la carretera.

volcadura de pipa de gas en la México-Puebla|REDES SOCIALES
Escrito por: Fernanda Benítez
¡Atención, automovilistas! La volcadura de una pipa de gas provocó el cierre de la México-Puebla hoy 9 de septiembre 2025 en el kilómetro 39; autoridades llevan trabajando en el incidente por más de 6 horas.

Personal de CAPUFE, Protección Civil y Bomberos se encuentran en la zona; piden a las y los conductores tomar precauciones.

Hasta el momento se desconoce si el accidente dejó personas heridas; autoridades no han dado más información al respecto.

Alternativas viales tras cierre de la México-Puebla

Por el cierre de la México-Puebla hoy 9 de septiembre 2025, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) recomienda a los automovilistas desviarse hacia el tramo libre en los siguientes punto:

  • Dirección a CDMX, a la altura del kilómetron 63
  • Dirección Puebla, a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos.

