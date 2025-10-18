Nueva riña en el penal de Aguaruto deja un interno muerto y tres heridos en Culiacán, Sinaloa

Una nueva riña se registró la tarde de este 17 de octubre de 2025 al interior del penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, alrededor de las 13:40 horas, según informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP Sinaloa).

Un muerto y tres lesionados por riña en el penal de Aguaruto

El conflicto entre personas privadas de la libertad fue controlado por elementos del Grupo Interinstitucional, conformado por la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional y personal de seguridad penitenciaria. De acuerdo con el reporte oficial, el enfrentamiento en el penal dejó una persona sin vida y tres más lesionadas, derivado de la agresión entre los internos.

Tras los hechos, las autoridades aseguraron tres armas largas, dos armas cortas y un artefacto explosivo, el cual será destruido en el lugar debido al riesgo que implica su traslado. Personal de seguridad continúa con la revisión de los módulos involucrados para descartar más riesgos dentro del penal.

La SSP Sinaloa indicó que la situación fue controlada y la vialidad en las inmediaciones del penal se mantiene libre, mientras peritos y elementos de investigación permanecen en el sitio realizando las diligencias correspondientes.

Quinta riña en el penal de Aguaruto en lo que va del año

Con este hecho, ya suman cinco riñas en lo que va de 2025 dentro del penal de Aguaruto, (una en mayo, dos en junio y una en septiembre) una de las cárceles más conflictivas del estado. Las autoridades estatales han reforzado la seguridad al interior y exterior del centro penitenciario, sin embargo, los enfrentamientos entre grupos de internos continúan evidenciando las condiciones de violencia y el ingreso de armas de fuego a las instalaciones.

La SSP Sinaloa no ha informado si se implementarán cambios estructurales o administrativos en el penal tras este nuevo incidente, aunque adelantó que se continuará informando conforme avancen las investigaciones.

Violencia imparable en Sinaloa

La jornada violenta de este viernes no se limitó al penal de Aguaruto. La misma dependencia estatal reportó una agresión armada contra elementos de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, ocurrida en la colonia San Rafael.

En el ataque, dos agentes perdieron la vida tras ser agredidos por civiles armados. Elementos del Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo por tierra y aire, que derivó en la detención de cuatro presuntos agresores, a quienes se les aseguraron armas largas y un vehículo. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Estos hechos reflejan el escalamiento de la violencia en Sinaloa, donde los ataques a fuerzas de seguridad y los conflictos penitenciarios se han vuelto cada vez más frecuentes, a raíz de la narcoguerra que se desató entre “Los Chapitos” y “La Mayiza” desde septiembre de 2024.

