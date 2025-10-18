VIDEO: Rescatan a maestro atrapado en el lodo tras deslave en Xochicoatlán, Hidalgo

Un maestro del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) quedó atrapado en el lodo tras un deslave en Xochicoatlán, Hidalgo. Habitantes de la zona lograron rescatarlo con un lazo luego de varios minutos.

El docente había salido desde la comunidad de Tenango, en Tepehuacán de Guerrero, con destino a Xochicoatlán, cargando víveres para familias incomunicadas a causa de los deslaves provocados por las lluvias que azotan la región desde hace seis días.

De acuerdo con los pobladores, el maestro avanzaba por un camino cubierto de lodo y piedras cuando el terreno cedió bajo sus pies. Vecinos que transitaban por el área se organizaron rápidamente para sacarlo del fango, demostrando la unión y solidaridad que ha caracterizado a las comunidades serranas durante esta emergencia.

#Hidalgo así fue el rescate de un maestro del @conafe que estaba atrapado en el lodo reblandecido de un derrumbe, pobladores que caminaba entre veredas para llevar víveres a las #comunidades #incomunicadas de #Xochicoatlán, lograron sacarlo con un lazo, el docente salió de la… pic.twitter.com/HFJIY3uplm — Leonardo Herrera (@herreleo) October 17, 2025

Lluvias y derrumbes mantienen incomunicadas a comunidades en Xochicoatlán

Las lluvias intensas que comenzaron el 12 de octubre provocaron derrumbes y deslaves en varios tramos carreteros del municipio, especialmente en los accesos hacia Tuzancoac y Mixtla, los cuales permanecen intransitables.

El camino hacia Mixtla presenta múltiples obstrucciones que impiden el paso de vehículos y complican el ingreso de ayuda humanitaria. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de vecinos y voluntarios, se logró liberar parcialmente el tramo Tlamasha–Joya Honda, permitiendo el traslado de alimentos a algunas comunidades.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) envió maquinaria pesada —entre ellas dos retroexcavadoras 320 y un Payloder— para despejar los caminos y restablecer la conexión terrestre. Estas labores buscan abrir paso a los servicios básicos y al ingreso de brigadas médicas y de apoyo.

Solidaridad y apoyo aéreo llegan a las comunidades más afectadas de Xochicoatlán

Ante la magnitud de los daños, habitantes y autoridades municipales han llevado víveres a pie a las comunidades más alejadas, como Papaxtla, Mixtla, Molangotzi, Coatlamayan y Mazahuacán. En algunos casos, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana han intervenido con helicópteros para entregar despensas en lugares como Texcaco y Tuzancoac, donde los caminos siguen bloqueados.

Además de la ayuda alimentaria, brigadas médicas realizaron valoraciones gratuitas para atender a personas con afectaciones de salud derivadas de las lluvias. Las autoridades locales reiteraron su compromiso de mantener los apoyos activos hasta que todas las comunidades recuperen la comunicación y el acceso a servicios básicos.

