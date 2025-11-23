Cae conductor con ganado muerto y vivo en Lerdo: no pudo acreditar la propiedad

Un joven conductor de 24 años fue detenido en Lerdo, Durango, luego de que autoridades del Operativo Dragón descubrieran que transportaba ganado sin la documentación requerida, además de que varios de los animales ya habían perdido la vida.

Llevaba animales muertos y vivos

El aseguramiento ocurrió la tarde del viernes en el punto de revisión ubicado en el ejido Los Ángeles. Elementos de la SEDENA, Guardia Nacional y Policía Estatal marcaron el alto a una camioneta como parte de sus revisiones periódicas.

Al revisar el remolque, los agentes observaron una vaca y 12 becerros muertos, además de tres becerros vivos, lo que despertó sospechas de un traslado irregular.

El conductor, identificado como Jesús, no pudo presentar documentos que justificaran la propiedad o el origen de los animales, motivo por el cual fue detenido en el lugar.

Posteriormente, fue entregado al Ministerio Público de la Vicefiscalía de la Región Laguna, donde se abrió una investigación formal.

Iván “N” ofrecía actas de nacimiento “auténticas” en una papelería

Durante la revisión, agentes anticorrupción sorprendieron a Iván “N” un presunto falsificador mientras imprimía actas de nacimiento apócrifas con membretes del Registro Civil, simulando trámites oficiales y engañando a los usuarios que acudían al lugar en Durango.

La verificación de una papelería que ofrecía abiertamente la “venta de actas de nacimiento” llevó a las autoridades a descubrir una operación de falsificación en pleno funcionamiento.

A solicitud del Agente del Ministerio Público se llevó a cabo una investigación en campo en la cual, al verificar la operación de la papelería “Téc mini súper”, misma que anuncia en su exterior “VENTA DE ACTAS DE NACIMIENTO”, se corroboró que se llevaba a cabo un ilícito causando daño al Estado, por lo que se realizó esta detención.

Durante el operativo en el establecimiento comercial ubicado en la colonia Valle del Guadiana, se aseguraron además un teléfono celular y hojas de formato en blanco con el membrete característico de las actas de nacimiento, con lo que las autoridades fortalecen la investigación sobre la presunta actividad ilícita.