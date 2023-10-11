Cofepris cancela 83 clínicas y consultorios por irregularidades

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) clausuró 83 clínicas y consultorios en México por no cumplir con las normas sanitarias. Los establecimientos, que ofrecen servicios médicos, fueron cerrados en 10 estados del país.

La Cofepris informó que las irregularidades detectadas en estas clínicas y consultorios incluyen la falta de licencia sanitaria, infraestructura inapropiada y la ausencia de certificación académica del personal. La Comisión señaló que la divulgación de la información sobre los establecimientos clausurados tiene como objetivo proteger la salud de los pacientes.

Cofepris da a conocer 83 clínicas y consultorios clausurados por irregularidades sanitarias graves.



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La lista incluye 83 establecimientos que realizan actividades comerciales, de servicios e industriales, entre ellos: bancos de sangre, clínicas, consultorios, estudios de tatuajes, centros de hemodiálisis, fabricantes de productos químicos y suplementos alimenticios.

La mayoría de los cierres se concentran en la Ciudad de México, con un total de 44 establecimientos; seguida por el Estado de México, con 23; Durango, con cuatro; Quintana Roo, con tres; Guanajuato, Hidalgo y Puebla, con dos cada uno; y Jalisco, Michoacán y Oaxaca, con un cierre en cada estado.

Las irregularidades graves detectadas en estas clínicas y consultorios incluyen la falta de licencia sanitaria, infraestructura inapropiada y la ausencia de certificación académica del personal necesaria para llevar a cabo ciertos procedimientos quirúrgicos.

La Comisión señaló que estos establecimientos, que ofrecen servicios médicos en tales condiciones, no garantizan el funcionamiento adecuado y representan una amenaza directa para la salud de los pacientes que buscan atención médica en sus instalaciones.

Así también, la Cofepris exhortó a la ciudadanía a denunciar aquellos establecimientos que representen riesgo para la salud, poniendo a su disposición el número telefónico 800 033 5050.

