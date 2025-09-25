“Corrupta": Acusan a servidora de la Fiscalía CDMX de burlarse de una víctima de abuso

Integrantes de un colectivo de apoyo a víctimas de violencia instalaron un campamento de protesta la noche de este miércoles a las afueras de los juzgados penales de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX). La movilización busca respaldar a su líder, Monserrat, quien, después de denunciar presuntos actos de corrupción y negligencia en la Fiscalía capitalina, ahora enfrenta una denuncia por supuestas amenazas.

Los manifestantes consideran que el proceso contra la activista es una forma de represalia y revictimización, y han advertido que permanecerán en el lugar hasta que se resuelva la audiencia programada para este jueves.

¿Qué pasa con Montserrat? Así está la denuncia ante la Fiscalía CDMX

El campamento fue instalado en la calle Doctor Lavista con un objetivo claro: exigir un proceso justo para Monserrat, quien tiene una audiencia programada para las 9:00 horas de este viernes. El colectivo denuncia que la acusación por “amenazas” es un intento de silenciar a su líder por su labor de acompañamiento a víctimas.

#MientrasDormía | Un colectivo instaló un campamento afuera de los juzgados penales en la colonia Doctores.



Denuncian corrupción, negligencia y omisiones de la Fiscalía capitalina y exigen justicia para víctimas de violencia. @oscar_mendoza31 con la información en… pic.twitter.com/eAm6yF2Dby — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 25, 2025

De Defensora a Acusada: El origen del conflicto con la Fiscalía CDMX

Durante más de dos años, Monserrat se ha dedicado a ofrecer acompañamiento y orientación legal a mujeres víctimas de violencia sexual, familiar y de género que, según denuncian, no han encontrado justicia en el sistema.

La denuncia en su contra surgió, según sus simpatizantes, después de que ella misma evidenciara presuntos actos de corrupción, negligencia y omisión por parte de personal de la Fiscalía de la Ciudad de México en la atención de estos casos.

La situación de Monserrat es un reflejo de lo que viven muchas de las mujeres a las que apoya. Entre las manifestantes se encontraba María Guadalupe, quien relató haber sido violentada y señaló que su propio caso “continúa sin resolverse”, lo que, asegura, demuestra el “rezago y la falta de sensibilidad institucional hacia las víctimas”.

Los integrantes del colectivo afirman que permanecerán en el plantón hasta conocer la resolución de la audiencia, pues consideran que en la Fiscalía las “omisiones, la negligencia y el tráfico de influencias se anteponen al derecho humano fundamental de acceder a una justicia pronta y expedita”.

