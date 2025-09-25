Logo InklusionSitio accesible
Metro CDMX: ¿Te afecta? Marcha y retrasos causan caos HOY 25 de septiembre

¡Atención, usuarios! El servicio del Metro de la CDMX podría tener retrasos hoy por marcha lenta; revisa el estado de las líneas y estaciones afectadas.

Escrito por: Daniel Rivera- Felipe Vera
Metro CDMX: ¿Te afecta? Marcha y retrasos causan caos HOY 25 de septiembre. En la imagen se observa uno de los trenes de la Línea 7 arribando a una de las estaciones del metro capitalino.
¡Atención, usuarios! El servicio del Metro de la CDMX podría tener retrasos hoy por marcha lenta; revisa el estado de las líneas y estaciones afectadas.|Metro CDMX

Este jueves, si usas el Metro CDMX, te encontrarás con retrasos y marcha lenta en varias líneas. La afluencia de pasajeros es alta en andenes y pasillos, especialmente en la hora pico, complicando la movilidad en la capital.

Para que no te tome por sorpresa, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) recomiendan salir con más tiempo. Además, el pronóstico del tiempo anuncia lluvias intensas para esta tarde, lo que podría afectar aún más el servicio.

¿Qué pasa en la Línea A? El Metro de la CDMX informa

Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión.

¡Atención! Hay retrasos de hasta 15 minutos en la L8; repoprtan usuarios

Usuarios de la Línea 8 del Metro de la CDMX indican que se registran retrasos de hasta 15 minutos en el avance de los trenes.

¡Tómalo en cuenta! Se presenta alta afluencia en L7

Usuarios reportan retrasos y alta afluencia en la Línea 7 del Metro de la CDMX

¿Qué pasa en la L5? El Metro informa

Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 5, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación.

¡Arranca el seguimiento de las acciones del Metro de la CDMX!

¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 25 de septiembre del 2025.

Metro CDMX Marcha retrasos y afectaciones HOY lunes 22 de septiembre. En la imagen se observa cómo uno de los trenes avanza por la línea 2 con dirección a Tasqueña.
Avance del Metro CDMX; recuerda que hoy, tras un domingo de lluvias y la tormenta que azotó a la capital, la marcha puede ser lenta.|Metro CDMX

