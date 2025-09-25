Metro CDMX: ¿Te afecta? Marcha y retrasos causan caos HOY 25 de septiembre

Este jueves, si usas el Metro CDMX, te encontrarás con retrasos y marcha lenta en varias líneas. La afluencia de pasajeros es alta en andenes y pasillos, especialmente en la hora pico, complicando la movilidad en la capital.

Para que no te tome por sorpresa, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) recomiendan salir con más tiempo. Además, el pronóstico del tiempo anuncia lluvias intensas para esta tarde, lo que podría afectar aún más el servicio.

