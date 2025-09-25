Metro CDMX: ¿Te afecta? Marcha y retrasos causan caos HOY 25 de septiembre
¡Atención, usuarios! El servicio del Metro de la CDMX podría tener retrasos hoy por marcha lenta; revisa el estado de las líneas y estaciones afectadas.
Este jueves, si usas el Metro CDMX, te encontrarás con retrasos y marcha lenta en varias líneas. La afluencia de pasajeros es alta en andenes y pasillos, especialmente en la hora pico, complicando la movilidad en la capital.
Para que no te tome por sorpresa, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) recomiendan salir con más tiempo. Además, el pronóstico del tiempo anuncia lluvias intensas para esta tarde, lo que podría afectar aún más el servicio.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ATENCIÓN, USUARIOS! EL TREN SUBURBANO SUFRIRÁ AJUSTES QUE AFECTARÁN EL SERVICIO: CONOCE LAS FECHAS
EN VIVO
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.
🚨 #AlertaVialFIA | Retiran las patrullas que chocaron esta mañana en Canal del Norte y Cieneguillas, col. Ampliación.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 25, 2025
La circulación ya comienza a normalizarse; considere Circuito Interior como alternativa.@isidrocorro con la información en #PrimeraLínea pic.twitter.com/6ZohfgUDtZ
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.
🚨 Esta mañana, un hombre volcó su camioneta con herramientas en Av. Sur 122, col. Cobe, Álvaro Obregón.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 25, 2025
Se habría distraído al volante y chocó contra un puente vehicular.
Fue atendido por la Cruz Roja: sin lesiones graves.@oscar_mendoza31 con la información en #PrimeraLínea pic.twitter.com/ZtNnfVZm6D
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.
#MientrasDormía | Un colectivo instaló un campamento afuera de los juzgados penales en la colonia Doctores.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 25, 2025
Denuncian corrupción, negligencia y omisiones de la Fiscalía capitalina y exigen justicia para víctimas de violencia. @oscar_mendoza31 con la información en… pic.twitter.com/eAm6yF2Dby
¿Qué pasa en la Línea A? El Metro de la CDMX informa
Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión.
A qué se debe ahora su ineptitud?? En horas pico, ya ni la chingan!! @AdrianRubalcava ya pónganse las pilas, esta línea se la pasa dando problemas. pic.twitter.com/JXL4Mk83tA— Diego Cruz (@DiegoCr09346663) September 25, 2025
El tren había salido sin problemas de La paz pero ya lleva más de 10 min en Los Reyes, dirección Pantitlán— Samantha Alatorre (@SamanthaA37900) September 25, 2025
Que esta pasando en la linea a ?— Marianna (@le_marian) September 25, 2025
¡Atención! Hay retrasos de hasta 15 minutos en la L8; repoprtan usuarios
Usuarios de la Línea 8 del Metro de la CDMX indican que se registran retrasos de hasta 15 minutos en el avance de los trenes.
Mentira. En linea 8 están tardando 15 minutos pic.twitter.com/P8ohz5tuxp— Ulises Garcia (@ChefAbuelo) September 25, 2025
Así está la línea 8 cual cada 6 min pic.twitter.com/SBCHkH9Mf7— BeRe (@mijacasas) September 25, 2025
¡Tómalo en cuenta! Se presenta alta afluencia en L7
Usuarios reportan retrasos y alta afluencia en la Línea 7 del Metro de la CDMX
Linea 7 no mamen no avanza— Carlos Mendoza (@CarlosM81895839) September 25, 2025
Que onda con la linea 7 dirección barranca del muerto?— Miri Cruz AMC||⁷⁄₇ (@miricruzam) September 25, 2025
Llevamos 10 minutos esperando a que pase un metro en san pedro de los pinos.
¿Qué pasa en la L5? El Metro informa
Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 5, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación.
qué pasa con la línea 5? llevamos en consulado más de 5 minutos y no avanza— dramaToxtal 🎟 (@ToxicYad) September 25, 2025
Cual 5 minutos. Llevo 20 esperando en la linea 5. Que pasa???— Jesús Soria (@JesusS69041) September 25, 2025
¡Arranca el seguimiento de las acciones del Metro de la CDMX!
¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 25 de septiembre del 2025.