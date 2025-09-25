¿Quién es “La Diabla” del CJNG? EU revela detalles de la sanguinaria líder de tráfico de bebés

En una operación de inteligencia conjunta entre México y Estados Unidos, fue capturada en Ciudad Juárez, Chihuahua, Martha Alicia M.A., alias “La Diabla”, identificada como la líder de una aterradora red de tráfico de bebés afiliada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un informe compartido por el Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) estadounidense, se expuso una de las facetas más crueles del crimen organizado y la diversificación de sus fuentes de ingreso, misma que no se dio a conocer por las autoridades estatales ni federales de México:

La célula criminal que lideraba “La Diabla” se dedicaba a atraer a mujeres embarazadas para realizarles cesáreas ilegales, extraer los órganos de las madres y vender a los recién nacidos en Estados Unidos.

El “modus operandi” de “La Diabla": Engaño, muerte y venta de bebés

La red liderada por Martha Alicia “N” operaba con una brutalidad extrema. Según la investigación de las autoridades de ambos países, su método consistía en:



Atraer a mujeres embarazadas a lugares remotos bajo engaños.

Realizar cesáreas ilegales para extraer a los bebés.

Asesinar a las madres, extraer sus órganos y desaparecer sus cuerpos.

Vender a los recién nacidos a parejas en Estados Unidos por precios que alcanzaban los 250 mil pesos.

“En este caso, la vida de mujeres y niños inocentes dependía de ello”, declaró Joe Kent, director del NCTC, quien compartió el comunicado donde se revelaba la crueldad de la operación del grupo de La Diabla.

Thanks to @POTUS, cartels are finally being treated as terrorists. @ODNIgov's NCTC recently provided intel to Mexican law enforcement partners that led to the arrest of Martha Alicia Mendez Aguilar, known as 'La Diabla' — a CJNG cartel-affiliated baby trafficker, in Juarez,… pic.twitter.com/CRNgJWVHkV — NCTC Director Joe Kent (@NCTCKent) September 24, 2025

¿Cómo capturaron a “La Diabla” del CJNG?

La captura de “La Diabla” fue el resultado de una operación conjunta, pero la pieza clave fue la inteligencia proporcionada por el NCTC estadounidense, que logró ubicarla y desarrollar un análisis que permitió a las fuerzas del orden mexicanas actuar.

A pesar de que las autoridades estadounidenses señalan que fue detenida el 2 de septiembre, la Fiscalía de Chihuahua asegura que la captura ocurrió tres días después, el 5 de septiembre pasado. Fue sobre la carretera de Chihuahua a Aldama por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

A través de un comunicado, se le vinculó a proceso formalmente el 12 de septiembre, pero solo por los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa por un caso específico ocurrido en julio.

En ese incidente, una mujer de 20 años con siete meses de gestación fue asesinada, y su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina en el fraccionamiento Portal del Roble, pero sin el bebé. La causa de muerte fue “choque hipovolémico consecutivo a extracción uterina”. El recién nacido fue localizado posteriormente en un hospital con lesiones que ponen en peligro su vida.

La Fiscalía de Chihuahua acusó a Martha Alicia “La Diabla, del CJNG, de feminicidio agravado de una joven de 20 años y homicidio en grado de tentativa por el bebé que estaba en gestación. | Fiscalía de Chihuahua

“Una vez practicada la necropsia de ley, se determinó que la causa de muerte de la víctima, fue por choque hipovolémico consecutivo a extracción uterina”, señaló la Fiscalía Estatal, quienes detallaron que el 17 de julio, la mujer de 44 años de edad trasladó al recién nacido a un hospital ubicado en la colonia Zaragoza para que recibiera atención médica.

Captura de “La Diabla” se debe a la designación del CJNG como organización Terrorista: NCTC

La operación contra “La Diabla” se debe a la nueva estrategia de Estados Unidos, impulsada por el presidente Trump, de designar a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE), según informó Joe Kent.

Esta clasificación permite a la comunidad de inteligencia, como el NCTC, aplicar dos décadas de experiencia antiterrorista para combatir a grupos como el CJNG, que, según las autoridades estadounidenses, “emplean tácticas violentas, aterrorizan a comunidades locales y obtienen el control de territorio”.

