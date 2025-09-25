Logo InklusionSitio accesible
¿Quién es “El Silencio”? Cae jefe de plaza del CJNG tras secuestro de dos agentes en Michoacán

Genaro “N”, alias “El Silencio”, está ligado al CJNG. Es investigado por narcomenudeo, extorsión y homicidio calificado, pero fue detenido en Guanajuato.

Genaro “N”, alias “El Silencio”.jpg
Genaro “N”, alias “El Silencio”, fue detenido en Uriangato, Guanajuato.|X: @OHarfuch
Escrito por: Iván Ramírez
Veinte días después del secuestro de dos agentes federales en Álvaro Obregón, Michoacán, este miércoles se dio a conocer la detención de uno de los presuntos implicados, el cual fue identificado como Genaro “N”, alias “El Silencio” o “El Manotas”, un personaje de alto rango dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las víctimas eran elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, quien informó, a través de su cuenta de X, sobre la privación de la libertad de dos agentes de la institución el 4 de septiembre de 2025.

¿Quién es “El Silencio” o “El Manotas” del CJNG?

Genaro “N”, alias “El Silencio” o “El Manotas” fue detenido en Uriangato, Guanajuato. De acuerdo con información del secretario de seguridad federal, este sujeto es identificado como un delincuente en Michoacán y Guanajuato.

Está relacionado con los delitos de robo de dinero en efectivo de cajeros automáticos y cuenta con 10 carpetas de investigación por narcomenudeo, extorsión y homicidio calificado, de acuerdon con la SSPC.

Los reportes policiales lo colocan como segundo en importancia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región Bajío Cuitzeo (Guanajuato-Michoacán). Este sujeto es señalado de coordinar las extorsiones a comerciantes y choferes del transporte público en la región, así como la venta y distribución de droga, robo de vehículos, secuestro y homicidios.

Como parte de la búsqueda del control, mantiene pugnas con Los Caballeros Templarios y Grupo X, en los municipios de Álvaro Obregón y Tarímbaro, Michoacán.

Así fue detenido “El Silencio” o “El Manotas” del CJNG

Su captura se dio en seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación, así como del intercambio de información entre instituciones de seguridad.

Genaro “N” es identificado como jefe de plaza del CJNG y responsable de la privación de la libertad de dos agentes de la SSPC, ocurrida en Álvaro Obregón, Michoacán, los cuales fueron rescatados tras un operativo.

Con la información recabada se implementaron acciones de vigilancia que permitieron ubicarlo en calles del municipio de Uriangato, donde los agentes de seguridad le marcaron el alto. Ya fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apoyados por Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad (SSP), ambas de Michoacán, participaron en su captura.

