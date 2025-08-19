VIDEO | Ministros de la SCJN son despedidos con aplausos: así fue su última sesión

En un momento histórico y en su camino a la última sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ministros del máximo tribunal del país fueron acompañados por trabajadores del alto tribunal.

Los trabajadores formaron una valla en el pasillo que conduce al salón del Pleno y aplaudieron al paso de los actuales integrantes. Gritaron efusivamente al paso de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, y corearon los nombres de juzgadores como Javier Laynez Potisek. Los ministros agradecieron esta muestra de cariño y respeto.

Historia juzgará el trabajo y sentencias de los ministros: Norma Piña

Una era llegó a su fin en la SCJN. Este martes la actual conformación del Pleno llevó a cabo su última sesión. La ministra Norma Piña, señaló que será la historia quien juzgue su trabajo y sus sentencias.

Agradeció al personal del máximo tribunal y cerró una época. La última actividad de los actuales integrantes será el 26 de agosto, cuando rindan sus informes los presidentes del Pleno y las Salas.

Así acompañan los trabajadores de la SCJN a los ministros de la actual integración en su camino a la última Sesión de Pleno, con una pasarela y aplausos.



Vía: @ricardotorresr pic.twitter.com/5phu6YQ3jg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 19, 2025

¿Quién presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Hugo Aguilar Ortiz será el próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien participó en la pasada elección judicial en el país, con la que se buscó renovar a los juzgadores de México.

El 7 de julio de 2025, ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, recibió a su sucesor Hugo Aguilar Ortiz para afinar detalle sobre la transición del 1 de septiembre de 2025 luego de su participación en la elección judicial.

El próximo presidente del máximo tribunal del país acudió al edificio sede ubicado en José María Pino Suárez 2, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, para dar continuidad al proceso e integrar los equipos de trabajo para el cambio de administración.

Al salir del edificio sede de la SCJN, el próximo ministro presidente de la Corte compartió un mensaje tras reunirse con Norma Lucía Piña Hernández, y Hugo Aguilar Ortiz calificó como buena la reunión y expresó:

“Todo bien, vamos a hacer una transición buena, tersa por el bien de México. Todo está en orden”, dijo. En la reunión, detalló, se trató la transición de la Corte y “la parte del Consejo de la Judicatura”, así como la constitución de grupos de trabajo “para ir avanzando”.